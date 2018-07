Marc Veyrat sera mardi sur l’aire d’autoroute d’Orléans, sur l’A10

Un grand chef qui ne manque pas d’aires. Mardi 3 juillet, à l’heure du déjeuner, Marc Veyrat sort de sa maison des bois pour venir à la rencontre des Orléanais. Où, plutôt, à la rencontre des voyageurs d’ici et d’ailleurs et qui s’arrêteront sur l’aire d’autoroute d’Orléans, sur l’A10, à Saran, pour grignoter quelques subsistances avant de reprendre leur route.

Ce sera ainsi l’occasion pour lui de saluer de son inséparable chapeau la seconde édition de l’Opération Culin’Aires initiée par les sociétés Areas (gestionnaire de l’Arche de Saran), Autogrill, Sighor et SSP, et d’y présenter ses recettes estivales savamment concoctées pour elles.

À partir de ce 2 juillet prochain, ce sont ainsi 160 restaurants libre-service et sandwicheries sur le réseau autoroutier français participant à l’opération qui feront découvrir les nouvelles recettes de ce chef étoilé. Depuis le printemps dernier, les sociétés Areas, Autogrill, Sighor et SSP proposent sur le réseau autoroutier français un projet inédit baptisé Culin’Aires : « des recettes de chef autour de produits de qualité, français et de saison, pour valoriser le simple, le bon et le gourmand ».

Culin’Aires a pour ambition de proposer une offre inédite accessible à tous avec un prix unique pour toute la France : 5,90 € pour le sandwich et 11,90 € pour le plat.

Quel est l’esprit de ces recettes estivales signées Marc Veyrat ? Après une carte de printemps autour du boeuf et du basilic frais pour le sandwich et une verrine de quinoa avec ratatouille, Marc Veyrat signe deux nouvelles recettes pour l’été :

– Un sandwich : pain aux graines à base de farine Label Rouge, rôti de dinde française, sauce du chef aux saveurs d’anchois et câpres, houmous aux carottes, basilic frais et fèves.

– Une salade détox : lentilles aux agrumes, sauce blanche au curcuma bio et à la menthe fraîche, coeur de sucrine française, œufs (issus de poules françaises élevées en plein air), vinaigrette du chef à la grenadine et verveine.

Cette halte orléanaise ne sera pas la seule de l’été. « Généreux comme l’est sa cuisine », précisent les initiateur de cette gourmande opération, Marc Veyrat ira aussi à la rencontre des voyageurs « et partager avec les équipes des restaurants sa passion des produits et des saveurs » sur trois autres aires de services cette semaine : le 4 juillet, à 11 h 30, sur l’aire de Montélimar Ouest (A7) ; le 10 juillet, à 11 h 30, sur l’aire de Troyes Fresnoy (A5) et le 11 juillet, à 11 h 30, sur l’aire de Mâcon (A6).