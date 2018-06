Yep’s ! La Région lance une plateforme d’information et de bons plans pour les 15-25 ans

Lors de ses vœux début 2018, le président de région François Bonneau avait promis : “l’année 2018 sera celle de la jeunesse en région Centre-Val de Loire”. Le Conseil régional a invité le 29 juin 77 jeunes pour le débat sur “Yep’s”, une plateforme d’informations et de bons plans pour les jeunes de 15 à 25 ans, qui sera opérationnelle à partir du 1er septembre. Le vote a eu lieu vendredi 29 juin lors de la session plénière de la Région, en présence des membres du Conseil régional de la jeunesse.

Ils sont 280.000 jeunes de 15 à 25 ans en région Centre-Val de Loire, dont 150.000 lycéens. A l’heure où beaucoup passent les examens de fin d’année – notamment le bac – se demandant de quoi sera fait leur proche avenir, la Région tente de choyer une classe d’âge négligée, voire méprisée en France actuellement. Leurs préoccupations sont pourtant connues : l’information, le transport, le sport, la culture, la restauration, l’accès au logement, les droits, les stages, l’alternance, et les bons plans.

« Le problème des jeunes n’est pas le manque d’information, mais qu’il y a trop d’informations », estime Cathy Münsch-Masset, vice-présidente déléguée à la jeunesse et à l’apprentissage. Pour trouver des éléments de guidage, la région lance « Yep’s », la plateforme web qui agrégera tout ce qui a trait à l’environnement des jeunes. Par exemple : ai-je droit à une aide pour l’achat de mon premier matériel professionnel si je suis apprenti ou en alternance ? Quels sont les bons plans près de chez moi ? Comment puis-je aller voir une compétition sportive à moindre coût ? Comment me loger si je suis en formation à l’autre bout de ma région ? Etc. Cette plateforme d’informations personnalisées et géolocalisées permettra d’ancrer d’avantage les jeunes sur leur territoire.

« Ce que vous allez mettre en œuvre va dans la bonne direction, mais les éléments les plus importants pour la jeunesse sont ailleurs », a indiqué le président du groupe d’opposition UDC (Union de la droite et du centre) Guillaume Peltier. « Il nous faudra sur la jeunesse réhabiliter les savoirs fondamentaux ; nous plaiderons pour la fin du collège unique ; nous appellerons notre jeunesse à refonder l’Europe ; et en réhabilitant la valeur centrale du travail. Mon propos s’adresse à la jeunesse de France et ce n’est pas hors sujet. Ce qu’attend la jeunesse aujourd’hui c’est une vision, un rêve, un idéal ». On est assez loin du sujet du jour d’un point de vue pratique, mais c’est un point de vue.

Le Pass jeunes régional – Yep’s – a été adopté à l’unanimité.

F.Sabourin