Orléans : Gérald Darmanin et Agnès Buzyn en visite lundi et mardi

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publiques et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités de la Santé seront en déplacement officiel à Orléans lundi 2 et mardi 3 juillet.

Gérald Darmanin visitera lundi à partir de 16h45 la Trésorerie du secteur public local à Meung-sur-Loire 12 rue de la Barre. Seront notamment évoquées la fusion avec la trésorerie de Beaugency et la gestion de la communauté de communes fusionnée. Une démonstration du paiement de la dépense sur Helios sera présentée. Puis, à 18h il visitera le Lab’O à Orléans. À 19h15 la visite sera suivie par une rencontre avec les maires, les parlementaires et les présidents de collectivités locales.

Le lendemain, mardi 3 juillet, Gérald Darmanin sera rejoint par Agnès Buzyn ministre des Solidarités et de la Santé, pour une visite de la Caisse locale déléguée à la Sécurité sociales des Indépendants. Ils échangeront sur place avec les agents. Ils assisteront au conseil de surveillance – hors présence de la presse – où ils échangeront avec les administrateurs. Puis ils participeront à une table ronde avec les travailleurs indépendants. C’est seulement après cette table ronde qu’un point presse sera organisé à l’issue vers 11h.