Commentaires

Durant la Coupe du monde en Russie, notre chroniqueur Pierre Allorant fait rebondir l’actualité du ballon rond planétaire sur le terrain de l’actualité internationale et nationale. Et réciproquement. Deuxième épisode après les montagnes russes inimaginables de France-Argentine.

Le grand huit

Après deux semaines parfois longues de matchs de poule, voici enfin le retour de la passion avec le début de la vraie coupe du monde : les matchs couperets à élimination directe, le grand huit de la passion et des émotions, entraperçu lors des rares parties décisives du premier tour tel Argentine-Nigeria ou Corée du Sud-Allemagne, ce révélateur de la « divine surprise » germanophobe du sapeur Melenchon, ce moderne Chauvin, très loin de sa prétendue filiation mitterrandienne. Oui Jean-Luc, vous ne connaissez rien aux joies du football, ce n’est pas une tare, mais, plus fâcheux, vous avez oublié que « le nationalisme, c’est la guerre ».

Exit Messi est. Kazan, le contre-Séville

Précisément, un beau défi attendait la France, après un tour de chauffe irritant par la médiocrité soporifique du jeu proposé. Le finaliste de 2014, l’équipe de Messi, n’avait pas été flamboyante non plus, entre son effondrement contre la Croatie et sa victoire miraculeuse contre les séduisants Nigérians. Sur le papier, Messi, Huiguain, Dybala, Di Maria de ce côté, Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté de l’autre, c’était une promesse de festin technique, de beau jeu et de gestes à faire rêver les gamins sur toute la planète, très loin du brouet nullissime de France-Danemark, ce match au bout de l’ennui à défaut d’être un nouveau « match de la honte » rejouant l’Autriche-Allemagne de 1982.

Et nous l’avons eu, ce match fou, enfin débridé, ce fleuve sauvage du lys bleu dans la vallée.

La fièvre dans le sang. L’Argentine reste sur les quais

À Kazan, en un hommage involontaire à la filmographie d’Eli Kazan, les Bleus ont renoué avec leur histoire, celle des matchs de légende, du douloureux France-Allemagne de 1982 au magique France-Brésil platiniens de Guadalajara. Les nouveaux mousquetaires se nomment Pavard, Hernandez, Kanté et Mbappé, premier joueur de moins de 20 ans à réaliser un doublé dans un tel match depuis…sa majesté Pelé en finale du mondial suédois de 1958. Et quelle partie : la chevauchée fantastique sur 70 m à la vitesse d’une mobylette, et un contraste saisissant avec le train de sénateur de défenseurs argentins poussés à la retraite. Quant aux deux latéraux lancés juste avant la compétition, quelle énergie ! Pavard en nouveau Thuram, fait oublier son erreur défensive par sa fantastique reprise vrillée en lucarne qui relance le match à 2-2. Et Hernandez, le guerrier de l’Athletico, aussi déchaîné que son camarade de club, Griezmann, paraît encore enferré dans ses hésitations du mercato, à l’exception des coups de pied arrêtés, penalty transformé et coup franc écrasé sur la barre. Enfin Kanté, le petit homme infatigable qui poussa en dehors de la compétition Messi, prophète triste et résigné. Si le Christ s’est arrêté à Eboli, Messi s’est arrêté à Kazan, à l’Est du jardin d’Eden des Bleus.

Un France-Uruguay nommé désir

Et maintenant ? Alors que l’Afrique, en dépit de formidables talents, rentre bredouille et recule après les percées passées du Cameroun et du Nigeria, la bataille pour la coupe se résume, Japon miraculé mis à part, à un « mano en la mano » entre l’Europe, orpheline de l’Allemagne, la sortante, du Portugal, le champion d’Europe, en plus de l’absence incongrue de l’Italie et des Pays-Bas, et l’Amerique latine, lestée de l’Albiceleste.

Au rayon des stars, par ici la sortie pour les ballons d’or de la décennie, le duo Ronaldo-Messi, bienvenu à Kayne, James Rodriguez, Mbappé, Cavani. Si l’on ajoute le très joli but de Di Maria contre la France, on se dit que, une fois n’est pas coutume, c’est comme si le PSG avait enfin franchi par ses joueurs interposés le palier des huitièmes de finale. Un aller simple vers un France-Uruguay nommé désir vendredi prochain. En attendant le Brésil ou la Belgique, en toute hypothèse, un alléchant Godot.

