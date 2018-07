Blois : un salon de l’enfance pour construire la parentalité

À l’heure des grandes vacances (ou presque), le salon de l’enfance blésois à la Halle aux Grains a fait le plein d’un public qui a goûté avec bonheur aux nombreuses animations du week-end. Une initiative positive qui réjouit ses promoteurs.



La grisaille n’était pas de mise en ce premier week-end de juillet, ni à Kazan pour l’équipe de France et encore moins au salon de l’enfance où nos chers têtes blondes étaient les rois de la fête avec un salon plein de jeux, d’animations et de bonnes idées pour toute la famille.

On doit se projet innovant à Malik Benakcha, un jeune entrepreneur blésois, diplômé de Science Po Paris et à la tête d’une agence de communication (Com’Locale éditrice notamment du Mag, un mensuel gratuit qui n’a pour l’heure édité qu’un seul n°) et d’un site Internet (sortiren41.fr) proposant de bonnes idées pour les loisirs.

« Blois a besoin de dynamisme en matière d’enfance pour se rendre plus attractive et regagner des habitants. Certes, la ville possède une offre scolaire de qualité, des maisons de quartier, des associations ou des entreprises mais il faut aller plus loin et miser sur la jeunes . Le salon ambitionne de présenter ce potentiel de créativité”, expliquait Malik Benakcha en remerciant les 50 exposants présents.

Passionné par sa ville, l’homme qui est aussi président de l’association des parents d’élèves de Saint-Marie-La Providence a travaillé depuis plusieurs mois sur ce salon dont le programme associait avantageusement conférences (“comment transmettre une bonne estime de soi à ses enfants ?” par Karine Fernandés de KF Coaching), jeux, ateliers et stands.

Il y avait même une distribution de Playmobil assurée par Playmogames et une ferme pédagogique avec Romain Land. L’idée a en tout cas fait mouche puisque les parents ont répondu présents avec plus de 4.000 visiteurs dénombrés (selon les organisateurs). Plébiscités, les espaces jeux gratuits étaient pris d’assaut comme ceux proposés par le spécialistes blésois le Goût du Jeu de Karine Lesquerer. Quant au diorama de la ville de Blois à partir d’éléments en Playmobil, il a suscité l’admiration autant pour le temps passé par Lazoutte que par son réalisme.

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne”

La citation de Victor Hugo résumait à elle seule l’état d’esprit de plusieurs exposants. « Ce salon parfaitement organisé illustre la place que doivent avoir nos enfants et l’importance de la relation avec les adultes que ce soit dans les loisirs ou à l’école. Nos 28 écoles primaires en Loir-et-Cher s’emploient au quotidien à développer les compétences relationnelles des élèves grâce à des pédagogies personnalisées” déclarait par exemple Bruno Chauvineau, directeur diocésain de l’enseignement catholique.

Même tonalité pour Mathieu Dumas, directeur des agences Unmondedeservices.com (Blois, Arcachon et Toulouse). Ce dernier ne retombait pas en enfance mais se félicitait d’une « heureuse initiative qui anime la ville ». « J’ai pu faire plusieurs devis pour des prestations de garde d’enfants au domicile » assurait le chef d’entreprise dont l’entreprise de services à la personne, créée en 2010 et forte de 30 salariés, est agréée au titre de la qualité.

JLV

(1) Grâce à l’aide de la CAF (Page), une heure de garde revient de 1.5 à 2 €.