Orléans : France – Uruguay au Campo Santo

Le quart de finale de coupe du monde France – Uruguay vendredi prochain 6 juillet à 16h sera retransmis en plein air et sur écran géant au Campo Santo, annonce la mairie d’Orléans dans un communiqué. L’ouverture des portes se fera dès 14h. Jusqu’à 6.000 personnes (maximum) pourront y prendre place.

Des règles de sécurité doivent être mises en œuvre pour l’organisation de cet événement, notamment en termes de circulation et de stationnement. Les sacs devront être ouverts à l’entrée et une palpation aura lieu. La mairie recommande de ne pas venir avec de trop gros sacs et de les présenter spontanément aux agents de sécurité afin de gagner du temps. Objets interdits sur place : articles pyrotechniques et matériels explosifs, spray, vuvuzelas, hampes rigides, fagots de drapeaux, bouteilles, verres, canettes, armes, animaux, vélo, trottinette, skate, valise supérieure à 10l et casques. Aucune consigne n’est prévue sur le site. Pour l’apéro entre copains : le mieux est encore de rester chez soi.

En cas de qualification de l’équipe de France – sait-on jamais ! – la mairie d’Orléans reconduira ce dispositif de retransmission pour la demie finale, le mardi 10 juillet à 20 heures, et pour la finale, le dimanche 15 juillet à 17 heures. Le Campo Santo restera inaccessible au public jusqu’à la fin du parcours de l’équipe de France dans cette Coupe du monde.