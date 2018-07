A Fleury-les-Aubrais, « capitale ferroviaire », portrait d’une famille de cheminots

Depuis trois mois, c’est une grève d’usure qui a opposé les cheminots au gouvernement, sur la réforme de la SNCF. La mobilisation a été particulièrement forte à Fleury-les-Aubrais, ancienne « capitale » cheminote orléanaise, comme l’est Saint-Pierre-des-Corps près de Tours. Et chez certains salariés, la culture SNCF et sa défense, c’est une affaire familiale, qui s’est vécue de génération en génération. Rencontre avec Stéphane, fils et petit-fils de cheminots.

Stéphane a le sentiment que les médias ont pris part à la « SNCF bashing » qui a sévit ces derniers mois. Il travaille à la SNCF depuis dix-huit ans, sous le statut de cheminot. Comme son père et son grand-père avant lui. « Mon père y a fait toute sa carrière, il est parti à la retraite il y a une dizaine d’années, à 58 ans. Il a pas mal évolué dans son métier et a fini chef de gare, dans les petites villes de la région ». Quant à son grand-père, Stéphane a peu de souvenirs de lui : « Je sais qu’il a été cheminot toute sa vie, il travaillait en tant qu’agent de manœuvre, un métier physique très difficile. Il est mort jeune, à 65 ans. On peut dire que la SNCF y était pour quelque chose, ça abîmait pas mal ce genre de boulot à l’époque ». Il sait que les frères de son grand-père travaillaient aussi dans le chemin de fer. Quant à son arrière-grand-père, il n’en est pas sûr et préfère ne pas dire de bêtise. Trois générations de cheminots donc. Pour autant, Stéphane refuse de parler d’histoire de famille.

Des débuts aux aiguillages

« J’adore bosser là-bas, alors que ça ne rapporte rien et qu’on se fait cracher dessus régulièrement ». Lui a commencé comme aiguilleur aux Aubrais. Après le bac, il n’avait pas souhaité continuer ses études et voulait devenir musicien. Devant la difficulté de vivre de sa musique, il enchaîne les petits boulots en intérim. « Mon père ne m’a jamais poussé à bosser à la SNCF, il voulait que je fasse ce que j’aimais. Mais après avoir galéré en intérim, il m’a proposé de réfléchir à cette option. Mon père étant cheminot, je connaissais les bons et les mauvais côtés du métier, je savais où je mettais les pieds. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué » raconte-t-il. Comme son père et son grand-père avant lui, il a rejoint la filière circulation.

Aujourd’hui, il travaille au service escale, c’est lui qui est chargé de transmettre les annonces, les informations et les retards aux voyageurs. Stéphane a toujours apprécié son travail, « même avec les horaires décalés et le salaire d’à peine 1800 euros par mois ». « J’adore bosser là-bas, alors que ça ne rapporte rien et qu’on se fait cracher dessus régulièrement » dit-il. Depuis quelques années, il fait quelques horaires de nuit et travaille tôt le matin, en commençant notamment à 5h le dimanche. Il travaille également les jours fériés, comme le premier de l’an et essaie de poser des jours pour passer Noël avec sa famille. Et le cheminot explique que la pénibilité au travail, c’est aussi ces horaires décalés, qui usent le corps en le privant de sommeil.

L’importance de se syndiquer

Stéphane s’est syndiqué assez vite à la CGT, parce que c’était le syndicat le plus puissant et qui avait le plus de voix. Son père au contraire, a toujours refusé de se syndiquer. « Il ne voulait pas porter le drapeau d’un syndicat en particulier et était assez indépendant. Mais il s’est plusieurs fois mobilisé et a fait grève en 95 par exemple ». Actuellement, Stéphane n’est plus syndiqué, il a dû rendre sa carte. Père de famille, et avec son seul salaire à la maison ce moment (sa femme étant en formation), il doit faire des économies. Mais il promet de se re-syndiquer dès qu’il le pourra. Le mouvement de protestation, il l’a suivi, mais à sa façon du coup ; en faisant 50 minutes de grève quand il le pouvait.

Comme beaucoup de ses collègues, il l’a d’ailleurs fait en étant pessimiste quant à la suite des événements, et surtout « pour sauver ce qui reste des service publics, pas seulement pour la SNCF. Les hôpitaux, les maisons de retraite… Tout semble attaqué et menacé ! ».

La sécurité des voyageurs menacée ?

Sur les relations humaines au sein de la SNCF, il raconte : « Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une baisse de la communication entre les différents services de la SNCF. La direction a cassé la communauté des cheminots ». Pour lui, ce qui arrive actuellement est le dernier chapitre d’une politique qui a commencé doucement, il y a une trentaine d’années. Stéphane est amer quand il explique que les décisions des différents gouvernements et responsables de la SNCF ont fait péricliter la compagnie. La privatisation lui paraît impossible : selon lui, les entreprises vont juste acheter un sillon horaire pour faire circuler leur train, mais sans construction de chemins de rails supplémentaires, il n’y aura toujours qu’une voie utilisable et donc qu’un seul train possible. Ce qui ne fera pas baisser le prix pour les voyageurs. Quant aux petites lignes, il ne donne pas cher de leur peau et pense qu’elles vont fermer petit à petit, laissant la France rurale abandonnée. Mais ce qui l’inquiète vraiment, c’est la façon dont la sécurité sera assurée à l’avenir : « Les gens ont plein d’idées reçues sur les cheminots. Mais s’ils prenaient le temps de parler avec nous, ils verraient que la chose la plus importante dans notre métier, c’est la sécurité. J’ai toujours travaillé avec des gens sérieux, et on a conscience d’avoir des vies entre les mains tous les jours. Un train de 1000 tonnes qui va à 200 km/h, croyez-moi, c’est une menace. Assurer la sécurité des voyageurs, c’est ça la part la plus importante du métier. Mais la sécurité, il faut avoir les moyens de l’entretenir. C’est pour ça qu’on a fait grève, pour sauver ce qu’on pouvait ».

Transmission d’une histoire

Il est conscient des dysfonctionnements de la SNCF, comme beaucoup de ses collègues, et aimerait voir d’autres solutions émerger. Comme un réinvestissement dans les structures par exemple. Et une conservation du statut de cheminot. Quand je lui demande s’il est fier d’être cheminot, il hésite : « Je ne parlerais pas de fierté. Plutôt de conscience d’appartenir à une communauté ». Il a mis du temps avant de réaliser qu’il était cheminot et qu’il devait défendre cet héritage : « Que je le veuille ou non, je suis cheminot. Au début je me disais, c’est juste alimentaire. Mais finalement, j’ai arrêté de lutter et je suis devenu cheminot ». Et dans les repas de famille, c’est désormais d’une voix qu’ils défendent le statut, son père et lui. « Ce n’est pas un amour de la SNCF, mais plutôt une culture de la SNCF qu’on partage dans la famille. Même si je n’aime pas le chemin que prend la direction de la boîte ».

Transmettre la culture cheminote à ses enfants ? Stéphane sait que ses filles l’auront cette culture, puisqu’elles grandissent avec. D’ailleurs, elles s’intéressent à ce qu’il fait, lui posent des questions. Pourquoi est-ce qu’il n’est pas là le dimanche, est-ce qu’il sera là le soir pour aller les chercher à l’école. Un peu comme lui, lorsqu’enfant, il demandait à son père s’il serait là le week-end ou le questionnait pour comprendre pourquoi il commençait sa journée de travail à l’heure où les gens allaient se coucher. « Mes filles, j’aimerais leur apprendre avant tout à réfléchir à ce qui se passe autour d’elles. Concernant mon travail, elles sont curieuses. Elles savent que je travaille avec les trains et que c’est moi qui parle dans le micro. Des fois, elles viennent même me voir au travail », dit-il en souriant.

Le futur, Stéphane y pense souvent. Il sait qu’il ne restera pas à la SNCF toute sa vie, que cela n’en vaut plus la peine. Il aimerait évoluer, se former à la gestion ou à l’informatique. Touche-à-tout, il est même intéressé par l’ébénisterie. En attendant, il continue d’exercer son métier et ne se lasse pas d’expliquer à ses filles comment fonctionne la circulation des trains.

Valentine Martin