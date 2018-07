Région: il existe une “directrice de l’offre de soin” dans le pire désert médical français!

Par un communiqué de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le bras armé de l’Etat dans le domaine de la santé en région, on apprend avec stupéfaction qu’il existe un poste en son sein de “directrice de l’offre de soin”. On ose espérer dans une région Centre-Val de Loire, pire désert médical français y compris dans les grandes villes comme Orléans, où il faut près de huit mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, où les cabinets des généralistes débordent de patients, où les médecins ne sont pas assez nombreux dans les MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaires) financés à grand coup d’argent public, comme à Orléans La Source, où les patients en sont réduits à prendre des rendez-vous à Paris, on ose espérer que cette haut fonctionnaire communiquera très vite, après avoir pris conscience du désastre, sur les mesures que l’Etat compte prendre. Mais comme le dit et le répète Agnes Buzyn notre Ministre de la Santé, aujourd’hui à Orléans, sur la même longueur d’onde que nos deux députés, pas question de toucher à la sacro-sainte liberté d’installation…Dès lors on peut légitimement se demander à quoi va bien pourvoir servir cette spécialiste des questions de santé qui hérite là du pire dossier régional.