Geoffroy Roux de Bézieux élu patron du Medef

Le patron du fonds d’investissements Notus Technolgies a été élu à 56 ans à la tête du premier syndicat des patrons, le Medef, avec 55,8 % des voix. Il était opposé à Alexandre Saubot, ancien négociateur social du Medef, qui recueille 224 voix (contre 284 pour Roux de Bézieux).

Lyonnais d’origine, né à Paris dans le XVIe arrondissement, fils d’un ex légionnaire devenu banquier, ancien élève de Sainte-Croix-de-Neuilly, diplômé de l’ESSEC et Pari-Dauphine, Geoffroy Roux de Bézieux a débuté sa carrière chez l’Oréal, puis avait fondé The Phone House, célèbre marchand de téléphonie mobile à l’époque du plein essor, avant de diriger Oliviers & Co, fabricant d’huile d’olive. “Serial entrepreneur”, il est également dirigeant du Fondant Baulois. Geoffroy Roux de Bézieux a bourlingué : à la fin de ses études il intègre les commandos marine, pendant deux ans, et sert à Djibouti et au Liban notamment.

De conviction libérale et peu enclin au social, homme de communication bousculant les codes, le nouveau patron du Medef a mis en avant pendant sa campagne la révolution technologique, entre autre l’intelligence artificielle, et s’est présenté comme le candidat de la modernité. Il compte dans son entourage les soutiens du créateur de Blablacar (Frédéric Mazzela), Meetic (Marc Simoncini), Pierre Kosciusco-Morizet (PriceMinister), selon Le Parisien.

L’homme est aussi sportif, adepte de triathlon, “un des rares sports où l’on peut progresser au delà de 50 ans”.

Il était l’invité de l’assemblée générale du Medef de Loir-et-Cher début novembre 2016.