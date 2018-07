Orléans: “j’accueille l’étranger”, une campagne lancée aujourd’hui

Le collectif CitLab lance à partir de ce 3 juillet une campagne sur le thème “j’accueille l’étranger”.

“L’Europe et la France ont été façonnées par de nombreux flux migratoires. Aujourd’hui ce phénomène historique, universel et inévitable s’accélère. Des hommes, des femmes et des enfants, fuyant la guerre, les persécutions, la misère, s’embarquent sur des navires de fortune pour traverser la Méditerranée. Sous la pression de groupes politiques démagogues et fascisants, le droit d’asile se restreint voire est parfois totalement bafoué. La France n’est pas épargnée par ces manifestations xénophobes néfastes. Afin d’arrêter ce processus délétère et de redevenir un peuple de l’accueil, diverses personnalités appellent à porter, à partir du mardi 3 juillet, un signe distinctif proclamant « J’accueille l’étranger » (https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/200618/j-accueille-l-etranger).

Le collectif CitLab, l’ASTI, le MAN d’Orléans, Welcome Orléans, le Forum des droits humains, Chrétien Aujourd’hui Orléans, le Collectif “Cercle de Silence”, Abraysie Ouverte, Amnesty International Orléans, la Librairie Les Temps modernes (57 rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans) où l’on pourra se procurer les badges (0,50€ minimum), participent localement à cette action citoyenne d’aide aux éxilés.”