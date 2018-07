Gidy : un grand chef relève le défi de la gastronomie sur l’autoroute

Le chef savoyard Marc Veyrat propose depuis lundi une petite gamme de restauration rapide -mais de qualité- et à prix abordable.

Salade de lentilles aux agrumes, sauce blanche au curcuma bio et à la menthe fraîche, cœur de sucrine, œufs, vinaigrette à la grenadine et verveine ou encore sandwich au pain avec graines à base de farine Label Rouge, rôti de dinde, sauce aux saveurs d’anchois et câpres, houmous aux carottes, basilic frais et fèves : des plats à faire saliver tout automobiliste de base et désormais disponibles dans 160 aires autoroutières.

La signature à elle seule peut inciter au détour. Ces recettes sont en effet signées Marc Veyrat, chef célèbre pour son restaurant 3 étoiles en Savoie, son aura médiatique et son grand chapeau noir. Quatre sociétés de restauration autoroutière-Areas, Autogrill, Sighor et SSP- qui exploitent 160 restaurants libre-service sur les autoroutes se sont en effet associées pour l’opération Culin’Aires concoctée avec Marc Veyrat. Celui-ci a conçu une petite gamme de restauration rapide -un sandwich et un plat, à prix abordable : 5,90€ et 11,90€. Mais « attention prévient Marc Veyrat ce n’est pas de la bouffe prédigérée, mais uniquement élaborée et travaillée sur place dans les restaurants avec des produits frais et achetés au plus près des producteurs ». Pour bien valider son concept Marc Veyrat a d’ailleurs entrepris un tour de France : il était ce mardi au restaurant de l’aire de l’autoroute A10 d’Orléans-Saran pour rencontrer les équipes… et gouter ses plats.

Favoriser les pauses gourmandes

Pourfendeur de la malbouffe le chef savoyard veut faire œuvre de pédagogie : « même sur une autoroute on peut prendre le temps de bien manger de bons produits sains et pas lourds qui ne provoqueront pas de somnolence lors de la conduite ». C’est d’ailleurs pourquoi Marc Veyrat a choisi des plats végétariens : « on peut se passer de viande explique-t-il, les protéines des œufs et des lentilles sont suffisantes pour notre organisme. Et il vaut mieux manger de bons légumes que de la mauvaise viande ! ».

Catherine Calmes, directrice de clientèle chez Cofiroute confirme : « nos clients veulent manger mieux, même s’ils sont pressés ils aspirent à une pause gourmande ». « Oui mais rappelle Didier Cazelles, directeur général d’Areas autoroute qui exploite ce restaurant d’Orléans-Saran, un client sur deux ne s’arrête pas sur une aire autoroutière. La signature de Marc Veyrat peut les inciter à lever le pied et à faire une halte de quelques dizaines de minutes ». Une première expérience au printemps avait conquis 60 000 clients. Cette fois les promoteurs de Culin’Aires espèrent dépasser les 100 000 commandes en trois mois. Un seuil qui permettra de de valider et de pérenniser ce mariage du bitume et de la grande vitesse au chantre de la campagne et du terroir paysan.

J.-J.T.