Concert: Elise Berthelier, le retour en Berry

“Ils ne sont pas légion en France les comédiens qui chantent bien et les chanteurs qui savent interpréter leurs chansons comme de vrais comédiens. Elise Berthelier est dotée de ce double talent : quand elle joue a être sa grand-mère, une petite fille ou sa cousine Daphné qui est de « gauche », on y croit à fond. Si on ajoute à ça qu’elle écrit et compose ses chansons et qu’elle s’accompagne sur scène à la guitare, on aura dressé le portrait de l’artiste couteau suisse qu’elle est. Elise a le talent de nous promener de l’éclat de rire à la petite larme sans même qu’on s’en soit rendu compte. Chacune de ses chansons est un petit sketch cinématographique qui nous embarque dans une histoire, son histoire peut-être, qu’elle nous dévoile par bribes, avec légèreté, précision et finesse. Il ne faut pas la manquer. “