Orléans: un secrétaire d’Etat au Comité de bassin Loire-Bretagne qui pourrait faire des vagues

Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire (Nicolas Hulot) participera à l’ouverture du comité de bassin Loire-Bretagne, le “parlement de l’eau” (les usagers, associations…) présidé par Thierry Burlot, au centre de conférences, jeudi matin à Orléans.

A l’heure des grandes manoeuvres en matière de politique environnementale et des mesures en faveur de la biodiversité, le secrétaire d’Etat y défendra la nouvelle politique du gouvernement vis à vis des Agences de l’eau.

Responsable de la qualité de l’eau sur tout le bassin, du Mont Gerbier-de-Jonc à la pointe du Finistère grâce aux redevances prélevées sur les entreprises et les particuliers, Loire-Bretagne, comme les autres, devra en effet désormais diminuer son budget consacré à se taches originelles de 30% et transférer ainsi une partie de ses recettes (50 millions pour toutes les agences), vers la biodiversité, l’ONC (Office national de la chasse), et les parcs naturels. Bercy a décidé, la mise en place d’un “plafond mordant” sur le produit des redevances sur l’eau, qui réduira les moyens dont disposent les agences de l’eau. Mais aussi l’augmentation de 150 à 200 millions d’euros du prélèvement en faveur de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), ainsi qu’un nouveau prélèvement en faveur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

En novembre le CA de l’agence qui collecte les avait reporté son vote sur le budget 2018 en attendant confirmation des mesures du gouvernement. Les ponctions ont été confirmées et Loire-Bretagne a voté en janvier 2018 sur ce dispositif qui avait fait hurler les Comités de bassin (les parlements de l’eau). Ancienne députée d’Eure-et-Loir et conseillère régionale, Marie-Hélène Aubert avait été nommée par le conseil des ministres, présidente de l’Agence, de facto représentante du ministère de la transition écologique, à la tête, une AgenceLoire-Bretagne, dont Martin Gutton, est le directeur général.