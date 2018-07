Château royal de Blois : remontez le temps grâce à « l’HistoPad »

Il en existe déjà à Chambord, à la Conciergerie de Paris, au Palais des Papes à Avignon ou à l’Airborne muséum de Sainte-Mère-Église. L’HistoPad, le nouvel outil de visite des monuments historiques débarque à Blois. Le château « numérique » propose un voyage à travers le temps de la Renaissance en créant une « expérience augmentée ».



« Quand le rêve devient réalité… augmentée », dit le slogan de présentation de l’HistoPad du château royal de Blois. Parmi les – nombreuses – expériences qu’elle suppose, « la plus spectaculaire », selon Bruno de Sa Moreira dirigeant de la start up Histovery, « c’est le voyage dans le temps ». Quatre reconstitutions sont désormais visibles sur tablettes numériques : la salle des états généraux telle qu’on pouvait la voir en mai 1588 lorsque le roi Henri III les convoqua ; les cuisines royales ; la grande salle aménagée pour l’Archiduc et l’Archiduchesse d’Autriche en 1501 ; la chambre apprêtée pour Jeanne de Castille, entièrement recouverte de drap d’or (dans le musée des Beaux-arts). Issues de recherches historiques rigoureuses, dûment conduites et validées par un comité scientifique rassemblant les meilleurs spécialistes de la Renaissance (dont certains du CESR, le Centre d’études supérieures de la Renaissance, à Tours). Le résultat est plus vrai que nature. On se balade dans le château tablette en main ; elle vibre quand elle est géolocalisée ; des propositions d’explications sont visibles sur l’écran, on peut agrandir certains tableaux, ou s’immerger à l’époque Renaissance en plein cœur du monument…

Cet HistoPad augmente également la découverte des collections exposées au château royal de Blois (35.000 œuvres) : il sera possible, grâce à ces tablettes, d’interroger tel ou tel tableau (l’assassinat du duc de Guise par exemple) ou connaître en détail les pièces d’une armure et leur poids. Intuitif et facile à prendre en main, l’HistoPad permet de devenir acteur de sa propre visite. Il sera même possible de participer à une « chasse au trésor » en rassemblant des pièces d’or disséminées dans les salles du château, ou de faire un « selfie historique » en se transformant en François Ier (entre autres). Huit langues sont actuellement disponibles, deux autres le seront en 2019 (le chinois et le japonais).

Une 2e version est déjà en préparation

Réalisé en moins de six mois par Histovery, l’HistoPad de Blois devrait – c’est l’objectif de la municipalité de Blois Marc Gricourt en tête – doper la fréquentation. 310.000 personnes ont poussé la porte du château royal en 2017 (scolaires et entrées gratuites compris) et « le premier semestre 2018 a été particulièrement bon : + 10 % de fréquentation du site », selon Frédéric Durin, directeur général des affaires culturelles de la Ville de Blois. Une opération qui devrait aussi s’avérer gagnante pour la mairie, puisque l’intégralité des investissements a été menée par Histovery, qui se rémunérera par un forfait plus une indexation sur le nombre d’entrées. L’HistoPad sera en outre « une matière vivante » précise Bruno de Sa Moreira, « une version 2 est déjà programmée, qui tiendra compte des premiers retours du public ». Quelques petits bugs de géolocalisation se sont fait sentir lors de la visite « test » face aux médias, et pourront notamment s’améliorer pour une meilleure fluidité de visite. Mais au XVe et XVIe siècle, les bâtisseurs n’avaient pas prévu que les ondes devraient traverser les murs ! Sinon, il est toujours possible de voir le château de Blois avec ses vrais yeux, sans écrans, « à l’ancienne », façon Renaissance…

F.Sabourin