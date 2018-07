Blois : le ministre de la Cohésion des territoires pour signer l’Action cœur de ville, le 5 juillet

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, sera à Blois jeudi 5 juillet pour signer les conventions-cadre “Action Cœur de Ville” des villes de Blois et de Romorantin-Lanthenay. Il sera accompagné du président de Région Centre-Val de Loire François Bonneau, du maire de Blois Marc Gricourt, et de Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin-Lanthenay.

Le dispositif Action Cœur de Ville va permettre à 222 villes de bénéficier de cinq milliards d’euros sur cinq ans pour revitaliser leurs centres-villes et inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes. Chose suffisamment rare par les temps actuels pour être soulignée, ce sont les maires, les élus et les acteurs locaux qui élaboreront leurs propres projets d’aménagement, en fonction des besoins réels et des spécificités de leurs territoires.

Avant ces deux signatures, Jacques Mézard déambulera dans les rues du centre-ville de Blois pour y découvrir les projets de redynamisation et de rénovation qui seront portés par la ville dans le cadre du programme Action Cœur de Ville.