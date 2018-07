Charlotte de Maupeou, du dessein au dessin

En attendant l’ouverture de l’autre exposition orléanaise de l’été au centre Charles Péguy avec les photos de Lee Jeffries, l’église Saint Pierre le Puellier d’Orléans expose jusqu’au 26 aout l’artiste Charlotte de Maupeou sur l’invitation du galeriste Gil Bastide.

Dans la continuité de ses choix artistiques, Gil Bastide propose dans cette nouvelle exposition, de découvrir une artiste au graphisme intense et au dessin très inventif. Touche-à-tout très douée, Charlotte de Maupeou s’essaie à tous les genres avec la même inventivité créative et surtout une maitrise de son dessin qui, jouant avec les matières, les textures et les lignes, offre aux visiteurs des œuvres puissantes.

Lauréate de la Villa Vélasquez

Lauréate de la villa Velasquez à Madrid après des études aux Beaux Arts de Paris et au Royal College of Art de Londres et des expositions un peu partout dans le monde, Charlotte de Maupeou vit aujourd’hui dans un petit village de la Sarthe où la nature lui offre le quotidien de son inspiration. L’exposition orléanaise propose ainsi une belle diversité de sujets où l’artiste développe une liberté de traitement entre sensibilité et parfois provocation, avec de magnifiques paysages, des fleurs gigantesques mais aussi des portraits de son chien ou des petits dessins érotiques.

Dans cet éclectisme de l’inspiration, le visiteur sera également intrigué par ces réinterprétation d’œuvres de la peinture classique, du Déjeuner sur l’herbe de Manet en passant par Vermeer, Courbet,ou Velasquez, proposant une sorte d’actualisation plastique d’un patrimoine immédiatement reconnaissable.

Et puis il y a ces grands autoportraits de l’artiste, présentés pour la première fois à Orléans, tableaux troublants sur l’image de soi dont le style “baconien” crée une dérangeante fascination.

GP