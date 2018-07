Le Loiret veut mettre l’Établissement Loire au régime sec

Le conseil département souhaite se retirer de cette structure symbole de la solidarité ligérienne pour la gestion du bassin du fleuve.

La solidarité interrégionale ligérienne a-t-elle un prix ? Oui, 235 000 euros, part que le conseil départemental du Loiret verse à l’Établissement Public Loire (EPL) et qu’il ne veut plus débourser. Une orientation qui irrite les représentants de cette structure installée à Orléans dans l’ancien château de La Motte Sanguin et qui regroupe une cinquantaine de collectivités (départements, régions, agglomérations et métropoles, syndicats intercommunaux). « Ce souhait de retrait est une très mauvaise idée regrette Daniel Fréchet président de l’EPL et élu originaire de l’agglomération roannaise, car cela mettrait à mal 35 ans de solidarité interrégionale entre Loire amont, Loire moyenne et Loire aval, entre ville et campagne ». L’EPL créé sous l’appellation EPALA il y a 35 ans par Jean Royer alors maire de Tours est en effet une structure symbole de la solidarité pour coordonner, piloter et initier des actions liées à l’aménagement de la Loire notamment pour prévenir les inondations. L’EPL gère aussi les deux barrages installés en amont à Villerest et Naussac. « Quand Villerest a été construit se souvient Daniel Fréchet nous avons inondé 50 kilomètres de gorges magnifiques, on a fait preuve de solidarité pour l’aval, on aimerait que tous les acteurs s’en souviennent ».

Oui mais le Loiret souhaite réduire ses dépenses. Et cela d’autant plus qu’il a perdu ses compétences dans ce domaine de l’eau avec la loi NOTRe où il a abandonné sa compétence générale avant de perdre sa compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) confiée aux intercommunalités.

« La Loire est une ! »

Avec le Loiret plusieurs autres départements comme la Loire Atlantique avaient eux aussi émis l’idée de quitter l’EPL « Mais en discutant avec les présidents nous avons su les convaincre que ce serait une très mauvaise idée » rappelle Daniel Fréchet. Reste donc le Loiret qui pourrait engager la procédure de départ, ce qui suppose une délibération de l’assemblée départementale et ensuite un vote d’assentiment de l’EPL avec une majorité d’au moins 2/3 de ses membres. « Mais nous ne souhaitons pas en arriver là insiste le président, nous avons bon espoir d’éviter le rapport de force et de ramener le Loiret à la raison ». Les élus de la région sont d’ailleurs sur cette ligne. « en dix ans ans détaille Fabrice Boigard d’Indre et-Loire notre contribution a baissé de 35% et celle du Loiret de 34%. Et à terme une nouvelle clef de répartition des contributions devrait encore minorer la participation des départements qui serait compensée par une hausse de la part des région ». Louis de Redon du Loir-et-Cher appelle lui aussi à la solidarité : « le départ du Loiret serait un mauvais signal : quand l’an passé Romorantin a été inondé cela a couté un million d’euros. C’est dans ces situation que la solidarité joue à plein. Chenonceau sans eau ce ne serait pas sexy ! ».

L’appel est donc lancé à Marc Gaudet président du conseil départemental du Loiret pour éviter ce « précédent dangereux » : « la Loire est une nous devons être unis ! ».

J-J.T