Comité de Bassin Loire-Bretagne : l’eau, pas qu’une affaire de tuyaux !

Dans le cadre des Assises de l’eau, Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire (Nicolas Hulot), a participé à l’ouverture du Comité de Bassin Loire-Bretagne, jeudi 5 juillet au centre de conférences d’Orléans. Face au malaise créé par la décision d’amputer le montant des redevances via le fameux « plafond mordant », un appel à la solidarité entre Comités de bassin a été lancé.

« Je ne veux pas que ces Assises soient une affaire de tuyaux ! a lancé Thierry Burlot, président du Comité de Bassin Loire Bretagne, dès l’ouverture de la séance plénière. Il faut être à la hauteur du défi de l’urgence climatique où la question de l’eau et de la reconquête de sa qualité sont incontournables. C’est une question d’interdépendance entre les territoires, de transversalité et de mutualisation des solidarités. La force des Comités de Bassins c’est de dégager des consensus. Ce n’est pas une affaire d’argent mais on en a besoin un peu ! » En s’adressant ainsi au Ministre Sébastien Lecornu, Thierry Burlot met le doigt sur l’épineuse décision de Bercy de réduire de 26% le montant des redevances perçues par toutes les Agences de l’eau et donc de réduire ses capacités d’intervention (http://www.magcentre.fr/158520-orleans-un-secretaire-detat-au-comite-de-bassin-loire-bretagne-qui-pourrait-faire-des-vagues/).

42% des élus méconnaissent leurs réseaux

Ce à quoi le Ministre répond : « De l’argent, il y en aura, mais moins qu’avant ! Il faut faire différemment avec des solidarités entre bassins, certains sont plus riches que d’autres… Solidarités aussi entre l’urbain et le rural ». Invité à présider l’ouverture de ce Comité, le Secrétaire d’État en a profité pour énoncer les lignes de la nouvelle politique du Gouvernement en direction des Agences de l’eau. « On s’est peut-être un peu endormi, reconnaît le Ministre. Il faut sans cesse se réinventer, relancer les investissements, aider les collectivités territoriales. D’après une consultation directe 64% des élus attendent de l’accompagnement de la part de l’État et 42 % assument leur méconnaissance de leurs réseaux, eau claire comme assainissement ».

Ainsi, 3 groupes de travail seront organisés : un premier apportera connaissance et diagnostic de l’existant, un deuxième sera chargé de l’ingénierie technique et financière, et un troisième de faire du ciblage :

« Tous les territoires ne se valent pas, souligne le Ministre. Les communes rurales sont une priorité : car souvent c’est un mur d’investissements qu’elles découvrent ! »

Une eau de qualité se paie

Parmi les autres points évoqués par le Ministre Sébastien Lecornu, le rôle important à jouer des grandes villes et des métropoles dans l’innovation grâce aux nouvelles technologies et au numérique (gestion de l’irrigation en agriculture, eaux de pluies…), l’appel aux structures privées, aux clusters ou encore aux banques pour développer de nouveaux outils financiers. Sans oublier la tarification sociale face à l’augmentation du nombre d’impayés : « cela amène la question du prix de l’eau en général. Une eau de qualité a un prix ! Si les prix sont bas, il ne faut pas s’étonner que les réseaux soient en mauvais état ! »

Autant d’axes à débattre et de propositions à faire avant que le Gouvernement annonce son plan mi juillet.

E.B.