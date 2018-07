Blois – St-Gervais-la-Forêt : le retour de Joathan Breton, danseur prodige

Le danseur et chorégraphe Jonathan Breton, récent le Prix Jeune Espoir des Français de l’Etranger, reviendra sur ses terres de Saint-Gervais-la-Forêt, près de Blois, du jeudi 19 au dimanche 22 juillet prochains pour animer un stage de danse.

Les participants bénéficieront de cours de danse classique, contemporaine et modern’jazz. Quant aux enfants, ils travailleront la comédie musicale La Belle et la Bête. Deux spectacles sont prévus à l’issue du stage le dimanche 22 Juillet (15h30 puis 18h30). Le public retrouvera sur la scène de la salle des fêtes de Saint-Gervais plusieurs danseurs de la compagnie Azoth Dance Theatre Lara Tant, Alexandre Balmain et Jonathan Breton. Lara Tant, remarquée lors des Rendez-Vous de l’Histoire en 2016, a enseigné aux USA dans de grandes institutions telles Boston Ballet, Hartford University ou encore Joffrey Ballet, ainsi que dans de nombreux pays en Europe, Amérique, Afrique et Inde. Quant à Alexandre Balmain, qui tourne internationalement avec la compagnie Jennifer Muller/The Works est, il est apparu au cinéma dans un film aux côtés de Pierce Brosnan. A noter cette année, la présence de la chorégraphe et danseuse Shelley Siller qui viendra spécialement de Washington D.C. pour présenter une de ses pièces lors du spectacle.