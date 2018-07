Bientôt les vacances ? Parlons tourisme en Loiret dans Agora, avec Julien Aubrat

Richesses méconnues – mais à connaître – du Loiret ; que faire cet été dans le département ? Où aller que voir quoi manger que faire ? Quelle stratégie touristique pour le Département du Loiret ? Le rachat du canal d’Orléans par le Département : chance ou boulet ? Le Loiret, ses atouts, son offre touristique entre Loire et Sologne, entre forêts et canaux… C’est tout cela et davantage encore que nous abordons cette semaine dans Agora, en partenariat entre RCF Loiret et Magcentre.fr, en recevant Julien Aubrat, directeur adjoint de l’Agence départementale du tourisme du Loiret.