Action Cœur de Ville : signature des conventions-cadre pour Blois et Romorantin-Lanthenay

Le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard était à Blois jeudi 5 juillet pour parapher les convention avec les différents partenaires (villes de Blois et Romorantin, Agglopolys, Département et Région). Il reste aux deux collectivités loir-et-chériennes à bâtir des projets pouvant donner lieu à financements. Plusieurs, dont le contesté Saint-Vincent à Blois, sont déjà dans les tuyaux.



Après une déambulation dans le centre ville de Blois qui a donné l’occasion au maire Marc Gricourt, de présenter plusieurs objectifs d’actions touchant à la reconquête de logements, au développement touristique (hôtel haut de gamme à l’hôtel Dieu) ou à la redynamisation commerciale (aménagement de la ZAC Saint-Vincent), les signataires se sont retrouvés à la préfecture pour les discours et la signature de cette contractualisation qui concerne 222 villes au total en France et 13 dans notre région.

Tandis que les représentants locaux de LREM (Ismérie Giron et Louis Buteau), selon nos informations, se voyaient interdire l’accès à la Préfecture, le Maire de Blois a saisi l’occasion pour tacler le ministre avec des propos très politiques. « Je sais les contraintes de l’Etat. Je sais celles des collectivités locales, mais dans les choix qui furent faits et qui visaient ‘à libérer les énergies’, au-delà de la suppression de l’ISF et des charges sur les entreprises, accompagner les territoires humains par de l’argent neuf aurait pu y contribuer. Il n’est peut-être pas trop tard pour y songer d’ici 2022 … ».

Jacques Mézard lui a répliqué « qu’il ne s’agit pas de recyclage d’argent public mais bien de 5 milliards de crédits issus d’Action Logement, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ANAH et de l’État (1). Le rôle des services de l’État ne sera pas d’expliquer aux villes ce qu’elles doivent faire mais de les aider à faire. Je vous fais confiance pour construire des programmes et consommer ces crédits. L’État a besoin des collectivités pour réussir le plan Action cœur de ville » a déclaré Jacques Mézard visiblement soucieux de dissiper le malaise actuel avec les territoires.

On retiendra aussi des allocutions l’annonce faite par François Bonneau président de Centre-Val de Loire de la mise en place « d’un outil dédié » avec une enveloppe de 5 millions d’€ pour accompagner les projets touchant les centres villes. « L’aire du toujours plus grand et plus loin est terminé. Il y a une aspiration nouvelle pour créer des activités commerciales qui font société » a déclaré le président de Région.

J-L.V.

(1) L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés par les partenaires : 1 Md€ de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700 M€ en prêts, 1.5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah. D’autres ressources viendront compléter ces enveloppes de crédits.