Tour de France : la grande boucle 2018 au départ

Ce samedi 176 coureurs répartis en 22 équipes seront à Noirmoutier en Vendée au départ de cette 105ème édition de la course cycliste la plus connue au monde, le Tour de France. Gageons qu’au moment où la caravane s’ébranlera nombre de spectateurs auront une pensée pour Yvette Horner récemment disparue qui, avec son accordéon fut onze fois de suite de cette aventure qui sillonne pendant trois semaines notre douce France.

Pas un carrefour, pas un col, pas une ville étape, pas la moindre parcelle d’asphalte où des Français ne soient là pour applaudir le spectacle et les efforts des hommes courbés sur leurs petites reines. Certains campent sur place des fois depuis plusieurs jours pour être sur d’être au bon endroit, à celui qu’ils considèrent comme le plus emblématique. L’Aubisque, le Tourmalet… ‘ Aussi populaire que le foot, le Tour de France a l’avantage d’être gratuit. Il ne coûte rien de le regarder passer, il suffit de se poster sur son parcours et l’engouement qu’il suscite depuis un siècle vient en partie de là.

Bien sur, il y a la télévision qui démultiplie l’impact et l’attractivité. Le service public et Eurosport 1 retransmettront l’ensemble des étapes dont celle qui arrivera à Chartres le 13 juillet et celle qui le 14 partira de Dreux. Pour couvrir l’évènement, France Télévision s’en remettra comme l’année dernière au duo de commentateurs Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Ceux-ci seront accompagnés par une équipe de consultants spécialisés comme Marion Rousse et d’un petit nouveau, Thomas Voeckler, qui remplacera Cédric Vasseur sur l’une des motos. De son côté, Laurent Luyatt animera une nouvelle fois “Vélo Club”, le magazine quotidien d’après-étape.

De l’imprévu et de la grogne

Mais le Tour va peut-être être confronté à des évènements imprévus. C’est du moins ce qu’a laissé entendre sans détour ce matin Pascal Pavageau, le nouveau leader du syndicat Force Ouvrière (FO), dans la matinale de France Inter. Il n’a pas écarté la possibilité d’actions menées sur le Tour de France 2018.En attendant Froome, un temps soupçonné de dopage, le quadruple vainqueur de la grande boucle a finalement obtenu l’autorisation d’enfourcher son vélo pour l’édition 2018. Cela est loin de plaire à tout le monde y compris dans le peloton. Warren Barguil sacré meilleur grimpeur en 2017 ne le voit pas sur le podium Le public l’a copieusement hué, jeudi, lors de la présentation du Tour à la Roche-sur-Yon. Bardet qui se verrait bien en maillot jaune à l’arrivée à Paris redoute, pour sa part les pavés du nord qui sont cette année au programme ; « Les pavés c’est plus dangereux qu’une étape de montagne », déclare-t-il. Alors à vélo et que le meilleur gagne.

F.C.