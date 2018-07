Orléans: au Campo Santo, 4 000 supporters pour un très beau “quart de bleu”

L’Elysée avait sa fan-zone pour France-Uruguay, alors pourquoi pas le coeur historique d’Orléans. La mairie avait bien fait les choses en installant ce vendredi après-midi une fan zone sur la pelouse de ce bijou privilégié qu’est le Campo Santo.

Plus de 4 000 supporters -dont beaucoup de jeunes- ont dégusté ce quart de finale que l’équipe de France a parfaitement maîtrisé contre l’Uruguay. Plusieurs dizaines de policiers municipaux et de vigiles ont assuré la sécurité de cette belle soirée d’été dans une ambiance parfaitement festive, patriotique et tendue de bleu. Les spectateurs ont vibré devant l’écran géant en particulier lors des buts de Varane et de Griezmann. Les joueurs de Deschamps ont fait plus que remplir leur contrat en accédant aux demi-finales par deux buts à zéro. Un très beau “quart de bleu” au final, et qui a été suivi en Russie d’un magnifique “quart de rouge” avec cette superbe partie de la Belgique qui a sorti l’ogre brésilien (2-1). Prochain rendez-vous au Campo Santo avec les Bleus, France-Belgique, en demi-finale, en soirée cette fois, mardi 10 juillet à 20 heures, retransmis de Saint-Pétersbourg. Et si jamais l’équipe de France parvenait à se débarrasser des Diables rouges d’Eden Hazard, ce qui est loin d’être dans la poche, le rendez-vous final serait le 15 juillet à 17h.