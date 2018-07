Pontlevoy : comprendre la biodiversité à la Réserve naturelle régionale géologique

Première et unique réserve géologique de la Région Centre-Val de Loire, la Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy a bénéficié de nouveaux aménagements qui ont fait l’objet d’une inauguration le 7 juillet dernier en présence de François Bonneau, président de région.

Accueilli par Daniel Besnard, président du CDPNE 41 qui gère le site avec l’appui de la ville de Pontlevoy, les invités ont notamment pu découvrir la pierre de Pontlevoy extraite par les carriers pendant plusieurs siècles et la carrière du « Four à chaux » témoin de la mer des faluns et de quelques épisodes importants de l’histoire géologique régionale depuis 23 millions d’années.

Sous la conduite de Blandine Cassagne, conservatrice du site, ils ont mesuré la qualité des nouveaux aménagements consistant en un cheminement pédagogique entre la carrière du Haut de la Plaine Saint-Gilles et celle du « Four à chaud » où un belvédère et un hall d’interprétation ont été construits. Ce cheminement baptisé « la marche dans le temps » est accessible à tous, petits et grands et aux personnes à mobilité réduite.

Les différents discours ont mis en lumière le grand intérêt de ce projet mené sous l’égide d’un comité scientifique avec une maîtrise d’œuvre de l’agence Géoplus. ID Verde (travaux de paysage), Eiffage ( cheminement), Pic Bois (signalétique et pupitres) et Environnement 41 (pose) ont réalisé ce chantier.

Jean-Louis Berthault, maire de Pontlevoy a ainsi salué « un outil permettant la compréhension du patrimoine géologique » tandis que Louis de Redon, vice-président du département chargé de l’environnement soulignait le rôle de la collectivité dans la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le travail efficient conduit dans le cadre du plan de gestion.

Députée européenne, Karine Gloanec-Maurin, a redit l’importance des fonds européens LEADER dans ce type de projet permettant de « comprendre l’histoire de notre biodiversité pour la préserver ». Président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau a de son côté insisté sur la « la nécessité de donner à voir et à comprendre aux jeunes générations en les confrontant au réel ».

Le site sera aussi un atout pour le tourisme local car les cyclotouristes de la Loire à vélo passeront à proximité en empruntant une nouvelle boucle.

Rappelons que les nouveaux aménagements d’un montant de 343.400 € ont été financés à hauteur de 50 % par l’Union Européenne (fonds LEADER), 140.000 € la Région et 37.700 € le département de Loir-et-Cher qui a la responsabilité des 24 ENS.

Une réserve d’intérêt national

La réserve naturelle géologique de Pontlevoy est constituée d’une carrière de calcaire de Beauce ponctuellement recouvert de faluns (dépôts marins constitués de sable et de coquilles fossiles). Ces dépôts sont les traces d’un océan présent il y a 15 à 20 millions d’années sous un climat tropical ou sub-tropical.

Acquise en 1980 par le CDPNE., la carrière du Four à Chaux d’intérêt géologique et paléontologique a été agréée en Réserve Naturelle Volontaire en 1986 et transformée en Réserve Naturelle Régionale en 2002. Elle est aménagée pour les scolaires et les étudiants : front de taille dans les faluns du Blésois, dalle de calcaire de Beauce, fosse dans les sables et marnes du Blésois, panneaux informatifs et présentation de fossiles. En 2001, cette réserve a été retenue au titre du patrimoine géologique remarquable national (parmi 52 réserve naturelle géologiques) pour son intérêt stratigraphique par Réserves Naturelles de France.

J-L.V.