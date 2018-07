Un centre qui veut faire école pour les enfants autistes en projet à Mosnes (Indre-et-Loire)

L’ancien tailleur de pierres a le cœur tendre. Devenu chef d’entreprise, il est reconnu comme l’expert de la rénovation des plus beaux monuments historiques. De l’hôtel Radisson en plein cœur de Nantes à la demeure parisienne de Gérard Depardieu jusqu’aux plus belles cathédrales de l’ouest et du centre de la France en passant ces temps-ci par la façade de l’ancien siège de la CCI d’Orléans place du Martroi qui va abriter l’Office de tourisme et Nespresso.

Maire de Mosnes (Indre-et-Loire) près de Chaumont-sur-Loire, Christophe Villemain veut faire école en matière de traitement de l’autisme. “L’objectif c’est d’être un observatoire des méthodes nouvelles et de les appliquer dans ce centre qui accueillera une cinquantaine de petits pensionnaires”, a t-il expliqué récemment devant un parterre de chef d’entreprises de l’Orléanais, “qui ont des valeurs“, conviés à l’hôtel Mercure de Limère, près d’Orléans.

A Mosnes en bord de Loire, ce village de 800 habitants, tout est parti du besoin de rénover l’école et de la reconstruire sur un nouveau site. Et d’une rencontre avec Francis Perrin, l’acteur et son épouse, après que Christophe Villemain ait vu le documentaire tourné sur leur fils, atteint par cette maladie. En France 600 000 personnes sont atteints d’autisme dont 100 000 jeunes et les plans déployés par les gouvernements ont du mal à atteindre leurs objectifs.

D’autres pays comme la Belgique utilisent différente méthodes qui font appel aux sens avec plus de succès comme la musicothérapie, l’équithérapie, l’art-thérapie…Le projet de Christophe Villemain qui a été approuvé par une grande majorité de son conseil municipal, consiste donc a reconstruire l’école pour les 120 enfants de Mosnes et d’y adjoindre ce centre pour les autistes qui seraient avec les enfants du village à la cantine ou en récréation. Le coût global est estimé à 3,3 millions d’euros et une fois réunis les financements publics, commune Éducation nationale…, il manque environ 1,1 million d’euro. Les travaux pourraient débuter en 2019 et l’ouverture de l’école et du centre est prévue en 2020.

Le duo Villemain-Vasseneix

Alors Christophe Villemain et son compère dans cette opération, Emmanuel Vasseneix, le patron de la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel, ont décidé de faire un appel aux dons. A l’attention des entreprises, ils lancent une opération “mille conventions” qui consiste à embaucher un jeune autiste en stage ou en CDD ou CDI. En France c’est une pratique peu courue, or les autistes apportent des valeurs insoupçonnées au sein des entreprises.

Deuxième volet de l’opération, recherche de dons, en participant au succès des concerts de la rentrée, “une musique, un sourire”, avec le

compositeur de musiques de films Jean Musy

“Il est peu connu du public, et pourtant nombre des films pour lesquels il a écrit les musiques sont célèbres, plus de 1000 disques de 45 tours et 200 albums portent sa signature, et il a reçu le Grand Prix SACEM de la musique pour l’image 2016. Je lui ai alors proposé de se faire connaître en jouant ses compositions au profit d’une cause, celle de mon projet d’école-centre pour enfants autistes. Il a aussitôt accepté. La conception du spectacle musical a pris forme” raconte Christophe Villemain qui tâte du saxophone à ses heures de loisirs.

Dix concerts dans les cathédrales

“Cette formation met en scène des artistes de qualité, des professionnels de grand talent. Le spectacle se produit dans 10 lieux différents, choisis pour leur histoire, leur beauté, représentant notre remarquable patrimoine architectural français.”

En particulier dans des cathédrales des “scènes musicales” que le patron de ROC connait bien pour participer à longueur d’année à leur entretien et à leur rénovation.

“Nous avons besoin de l’aide de tous pour soutenir ce beau projet, pour participer à son financement et permettre de le mener à bien. L’appel aux dons est lancé, les Mécènes sont les

bienvenus et un fonds de dotation est créé, qui contribuera au budget de construction, mais aussi

permettra ensuite l’accompagnement du centre dans son fonctionnement futur.”

Les entreprises sollicitées par Christophe Villemain sont invitées à acheter des places aux concerts pour leurs clients et peuvent même privatiser l’un des concerts comme le fera la CIC.

Ch.B

Les dates des concerts

MOSNE­S le 6/10­- TOURS le 8/10­­

ORLÉANS le 9/10 – BLOIS le 11/10

LE MANS le 16/10 – CHARTRES le 17/10

CHATEAUROUX le 18/10 – AMBOISE le 21/10

BOURGES le 23/10 – RENNES le 25/10

Accompagné au chant par Anne-Marie David, ENSEMBLE ORCHESTRAL, Dirigé par Pascal Caraty, MUSIQUES DE FILMS, composées et interprétées au piano par JEAN MUSY GRAND PRIX SACEM 2016­

Places limitées

Réservation en ligne: www.billetweb.fr – Taper MUSY

Prix du billet : 25 €