Orléans : 7 semaines de travaux pour la ligne A du tramway

En raison de l’usure prématurée des rails, la ligne A du tramway d’Orléans doit subir d’importants travaux durant 7 longues semaines. Comme en 2016 (deux mois de travaux pendant l’été) et en 2017 (six semaines de travaux), cette année c’est entre Le Zénith et La Source que le trafic est complètement interrompu pour la réalisation de ces travaux (jusqu’au 24 août).

À terme, les rames pourront de nouveau rouler à 70 km/h, chose aujourd’hui impossible puisque certaines portions sont même limitées à 30 km/h ! Il faut changer les selles en résine, qui permettent de tenir les rails au sol, et changer complètement les rails dans certains endroits, notamment entre Zénith et l’arrêt Victor-Hugo à Olivet. Un chantier à 4,3 M€, dans lequel est compris d’autres travaux annexes comme le système de drainage. Au total, près de 3 km de voies vont être remplacées ; 118 personnes sont mobilisées pour ce chantier d’envergure.

Il va donc être compliqué de circuler durant cette période de 7 semaines sur cet axe-là. Des bus de substitutions sont mis en place et ils sont gratuits, entre le Zénith et La Source. Cette gratuité n’avait pas été acceptée l’année dernière, mais Michel Ricoud (élu municipal d’Orléans La Source) est revenu à la charge et a obtenu gain de cause (lire ci-dessous).”Cher” tramway pourrait-on dire, puisque les travaux de maintenance de la ligne A est estimé à 14,5 M€ sur 4 ans (de 2016 à 2020). L’année prochaine d’autres travaux sont prévus durant l’été également notamment deux nouvelles stations à Olivet et pour anticiper la future salle omnisports CoMet.

F.S.