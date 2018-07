France-Belgique (1-0): Umtiti, le gros minet de la défense marque, le Campo Santo en délire!

Et Umtiti surgit et détourna d’une tête sublime le ballon dans les filets de l’immense et imbattable Courtois! A la 51 ème minutes, le Campo Santo, comme toutes les fan-zones de France, les bars, les foyers, a chaviré. Umtiti, le gros minet de la défense centrale donnait la victoire à la France qui disputera dimanche sa troisième finale de la Coupe du Monde. Ceux des supporters, qui étaient trop jeunes en 1998 vont pouvoir se régaler à leur tour.

Dès 19h 30, la mairie annonçait que la jauge maximum du Campo Santo à Orléans, avec ses 6 000 supporters était atteinte et les candidats refoulés se sont repliés sur les bars de la rue de Bourgogne, piqués de drapeaux tricolores et qui diffusaient aussi cette demi-finale historique. Seul regret, qu’une fois de plus l’écran installé au Campo Santo, n’ait de “géant” que le nom comme en 2016 pour le Championnat d’Europe.

La France l’a emporté grâce à un extraterrestre du nom de Kylian Mbappé et une défense intraitable. Avoir en face de soi des Eden Hazard, Lukaku, De Bruyne et consors et ne concéder aucun but, tient de l’exploit. Tout un symbole, c’est un défenseur, Umtiti, qui fait passer la France. Lloris et Varane, énorme tous les deux ont annihilé tous les assauts de nos voisins belges pourtant si talentueux.

Si l’équipe de France avait de vrais attaquants autour du génial Mbappé, on peut réver, elle serait à coup sûr championne du monde…Justement, dimanche rebelote avec la finale (à 17h), le Campo Santo ouvrira à nouveau sa pelouse aux supporters orléanais avec un rêve, “la coupe au Campo”.

Ch.B