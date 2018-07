Serge Bodard, l’homme de l’ombre de la droite orléanaise, vient de disparaître

Serge Bodard qui vient de décéder à 89 ans, était une figure politique incontournable de la droite orléanaise. Né à Tours, après une carrière dans l’administration communale en tant que secrétaire général à Orléans, tour à tour auprès de Roger Secrétain, René Thinat puis Jacques Douffiagues, il avait pris la voie politique en devenant conseiller municipal d’Orléans et conseiller général aux Carmes durant trois mandats.

“Une personnalité forte empreinte de rigueur qui a marqué la Ville d’Orléans. Fin stratège, meneur d’hommes et de projets, il s’est ainsi consacré pendant près de quarante ans au développement d’Orléans”, commente le maire d’Orléans Olivier Carré. “Exigeant pour lui-même comme pour les autres, sa maîtrise des dossiers, son engagement et son tempérament forçaient l’admiration. En tant que Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole et au nom de l’ensemble du Conseil municipal d’Orléans, je salue sa mémoire.”

Homme de l’ombre, très écouté sur la droite de l’échiquier politique, il avait notamment contribué à mettre sur orbite Serge Grouard en mars 2001, lorsque celui-ci était devenu maire d’Orléans en battant Jean-Pierre Sueur (PS). Serge Bodard, , était aussi un homme de culture. En 1994, alors élu du département il avait sauvé le Festival de Sully-sur-Loire en voie de disparition.

Dans un communiqué, différent de celui du maire, Serge Grouard réagit ainsi à la disparition de son ancien mentor: « Avec la disparition de Serge Bodard, je perds un ami. Ce grand orléanais qui sans cesse a œuvré pour sa ville nous quitte. Je sais que je lui dois beaucoup. Je lui dois d’avoir eu

l’honneur d’être maire de cette ville d Orleans. Je lui dois 25 ans de complicité sans ombre.

Cela fait comme un grand vide. Je lui redis MERCI. »

Les obsèques de Serge Bodard auront lieu lundi à 10h 30 en l’église Saint-Vincent d’Orléans.