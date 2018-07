Orléans: dimanche au Campo Santo pour l’apothéose France-Croatie

L’Équipe de France de football s’est qualifiée mardi 10 juillet 2018 pour la finale de la Coupe du Monde, elle rencontrera la Croatie en finale. Au Campo Santo d’Orléans, 6 000 personnes ont suivi la demi-finale face à la Belgique. Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se rassembler autour des bleus, la Mairie d’Orléans maintient son dispositif de retransmission de match au Campo Santo. La finale sera diffusée sur écran “géant” dimanche 15 juillet, à 17h. L’ouverture des portes se fera à 14h.

Lors de cet après-midi, le Campo Santo est susceptible d’accueillir jusqu’à 6 000 personnes maximum. Aussi, des règles de sécurité doivent être mises en œuvre pour l’organisation de cet événement.

L’ouverture des portes du Campo Santo se fera à partir de 14h par la rue Alsace Lorraine. Le dispositif de sécurité : Les sacs devront être ouverts à l’entrée et une palpation aura lieu. La Mairie recommande de ne pas venir avec de trop gros sacs et de les présenter spontanément aux agents de sécurité afin de gagner du temps. Objets interdits sur place : articles pyrotechniques et matériels explosifs, spray, vuvuzelas, hampes rigides, fagots de drapeaux, bouteilles, verres, canettes, armes, animaux, vélo, trottinette, skate, valise supérieure à 10l et casques. Aucune consigne n’est prévue sur le site.

Le 15 juillet, le stationnement sera interdit de 9h à 21h dans les rues suivantes :

Rue des Bons Enfants entre la rue Saint Martin du Mail et la rue Antoine Petit,

Rue Saint Martin du Mail,

Rue Émile Davoust entre la rue Saint Martin du Mail et la rue Fernand Rabier,

Rue Alsace Lorraine, entre la rue Fernand Rabier et la rue Saint Martin du Mail,

Impasse de la Salamandre,

Rue Paul Fourché, entre le Campo Santo et la rue Fernand Rabier.

Par ailleurs, la circulation sera interdite, de 13h à 21h, sur les axes

suivants :