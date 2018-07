Tour de France : arrivée à Chartres vendredi 13

La 7e étape du 105e Tour de France 2018 partira vendredi 13 juillet de Fougères (Ile-et-Vilaine) pour rejoindre, 231 km plus loin Chartres. C’est l’étape la plus longue de ce Tour de France. Mais elle est très plate, il est fort probable qu’elle fera le bonheur des sprinteurs à l’arrivée à Chartres, même si dans les 40 derniers kilomètres le vent pourrait venir perturber un peu les affaires et les rendre – qui sait ? – plus haletantes.

De Fougères les coureurs prendront plein est la direction de Mayenne (en Mayenne), à 43,5 km du départ. Après 92 km de courses c’est en Sarthe que le peloton entrera, pour une petite dizaine de kilomètres avant d’entrer dans l’Orne en direction d’Alençon. Au 112e km ils entreront de nouveau en Sarthe où les attend la seule “difficulté” du jour : la côte du Buisson de Perseigne, classée en 4e catégorie (km 120). Les coureurs traverseront ensuite le Perche (Le Gué-de-la-Chaîne, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Bellême, Sérigny), et juste avant de quitter la Sarthe ils disputeront un sprint au km 168 à Berd’huis.

C’est par Nogent-le-Rotrou que le peloton entrera en Eure-et-Loir, au km 169,5. Puis ils traverseront Nonvilliers-Grandhoux, Magny, Tremblay, Nogent-sur-Eure, avant l’arrivée finale à Chartres où ils sont attendus vers 17h30.

Dimanche 14 juillet, c’est de Dreux que s’élancera la 8e étape, en direction d’Amiens, pour 181 km dont 20 dans l’Eure-et-Loir.