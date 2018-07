Loiret : le sénateur Hugues Saury désigné membre d’une mission sur la pénurie de médecins et de vaccins

Le 10 juillet dernier, le sénateur du Loiret Hugues Saury a été désigné membre de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins.

Constatant que la pénurie de médicaments et de vaccins en France se développe dangereusement (à titre d’exemple, en 2017, plus de 500 médicaments se sont retrouvés en rupture de stock, soit 30% de plus qu’en 2016) notamment pour les médicaments anti-cancéreux, les médicaments pour lutter contre la maladie de Parkinson, et les vaccins, une mission d’information a été créée au Sénat sur ce sujet afin d’identifier les raisons de ces pénuries et formuler des propositions pour lutter à l’avenir contre ce phénomène.

À noter que dans Magcentre.fr et lors d’une émission en partenariat avec RCF Loiret (Agora), Hugues Saury s’était prononcé contre la liberté d’installation des médecins.