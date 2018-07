Des fan-zones… en salle, dimanche à Fleury-les-Aubrais et Ingré (Loiret)

La finale de la coupe du Monde de Football se tiendra le dimanche 15 juillet 2018 à 17 h et opposera les équipes de France et de Croatie. Dans ce contexte, la ville de Fleury-les-Aubrais en banlieue d’Orléans, proposera une retransmission de la rencontre à la Salle Albert Auger.

“Consciente de l’engouement des Français pour cet événement et de l’offre restreinte de « Fan zone » au regard des problématiques de sécurité qui gravitent autour de ces rassemblements, la ville de Fleury-les-Aubrais a décidé de proposer aux fleuryssois et plus largement aux loirétains une retransmission de cette finale”, explique la mairie de Fleury-les-Aubrais.

Les supporters sont donc invités à la salle Albert Auger à compter de 16 h (Ouverture des portes au public). Au total, 1000 personnes pourront assister à cette retransmission diffusée sur un écran géant de 12m². Un contrôle d’accès sera mis en place pour répondre aux impératifs de sécurité.

Avertissements de sécurité: “Il est recommandé aux spectateurs de se munir du strict nécessaire et d’éviter au maximum le port de sac. Tout objet lourd, métallique ou contondant susceptible de servir d’arme ou de projectile sera interdit dans la fan zone.

Les canettes et les casques de moto ne sont pas autorisés. Les petites bouteilles d’eau seront tolérées sans bouchons. Une buvette sera proposée dans l’enceinte du complexe Albert Auger.”

“Désireux de proposer aux habitants du territoire un événement sportif, familial et populaire, les élus fleuryssois encouragent tous les supporters à venir se joindre à cette manifestation espérée victorieuse pour notre équipe nationale, miroir de 1998.”

A Ingré, la fan-zone sera aussi “indoor”, au gymnase de la Coudraye, retransmission gratuite là encore du match sur “grand écran”, pas géant mais presque…