Livre O Cœur , premier salon du livre à Orléans

Il est très attendu. Ses premières pages vont se tourner en octobre prochain . “Livre O Coeur”, festival ouvert sur toutes littératures arts du livre, première édition du salon du livre d’Orléans imaginé dès février 2017 par deux Orléanaises, Noëlle Mirande, artiste peintre écrivain, et Isabelle Thion, artiste plasticienne auteure de l’affiche de l’événement, se déroulera les 20 et 21 octobre à la serre du jardin des plantes d’Orléans.

Fondatrices de l’association Arts et Littératures Au Pluriel, constituée d’écrivains, d’éditeurs, d’artistes et de passionnés du livre du territoire de la région Centre-Val de Loire, ces deux créatrices ont choisi pour thème de ce premier rendez-vous “La Couverture du livre”.

Beau caractère de festival

Noëlle Mirande: “Depuis quelques temps je trouvais qu’il y avait une recrudescence d’activités culturelles sur Orléans mais qu’il manquait toutefois une manifestation littéraire dans la capitale régionale. L’idée du festival était partagée par bon nombre d’amis. Je m’en suis ouvert à Nathalie Kerrien, adjointe au maire chargée des affaires culturelles qui m’a conseillé de monter une association, d’apporter un bon projet et m’assura que dans ce cas la Ville nous soutiendrait. Lorsque toutes les conditions furent réunies , un véritable travail collectif a pu permettre de monter Livre O Cœur”.

Dans le bel écrin de la serre construite en 1836 et réaménagée en 2017, mais aussi sous des barnums disposés dans le magnifique jardin d’agrément , site qui est aussi pour la municipalité d’Orléans un précieux terrain d’expérimentation végétal, les visiteurs auront de quoi se passionner.

Vente, dédicaces de livres et d’œuvres, rencontres avec les auteurs et les éditeurs, démonstration d’artisanat d’art (reliure notamment), ateliers d’écritures, conférences, tables rondes et expositions seront, en effet au programme de ce salon lors duquel sera aussi décerné un Prix de la couverture de livre.

Au total, ce sont soixante écrivains et auteurs illustrateurs qui participeront à cet événement dont le parrain sera Jean-Paul Imbault, écrivain et pépiniériste orléanais et les illustrateurs invités, Manchu et Julien Nordwood.

Enthousiasme et Ville à la page

Soutenus par la Ville d’Orléans qui met le site gracieusement à disposition ainsi que ses supports de communication et qui apporte un subvention de 5000 euros, l’association et son projet reçoivent ainsi un bel écho puisque le Département verse aussi 2000 euros et que Le Crédit Agricole, Engie, Easyflyer sont aussi partenaires de l’opération qui bénéficie en outre des cotisations des membres de l’association.

Pour en savoir plus sur l’association et sur ce premier Livre O Coeur, rendez-vous à Orléans, le 9 septembre, lors de la manifestation municipale Rentrée en fête. Arts et littératures au pluriel tiendra son stand place du Martroi pour parler de toutes ses belles feuilles qui fleuriront au début de l’automne.

Jean-Dominique Burtin.

En savoir plus: www.livreaucoeur.fr et facebook