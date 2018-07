Les footballeurs de l’équipe de France seront équipés d’oreillettes pendant les matches

Après l’arbitrage vidéo, les oreillettes : les instances du football ont décidé d’accélérer la mise à niveau technologique de leur sport. Désormais les joueurs de football, comme les cyclistes pourront s’équiper d’oreillettes et ainsi mieux communiquer durant les matches. « C’est en regardant le Tour de France que l’idée m’est venue », explique benoîtement le président de la FIFA, Gianni Infantino. « Et puis les joueurs étaient un peu jaloux des arbitres qui discutent entre eux constamment. » poursuit-il.

« Les cyclistes professionnels communiquent durant les étapes avec leur directeur sportif, pourquoi pas nous », plaide Paul Pogba, casque et musique à fond dans les oreilles en descendant du bus de l’équipe de France. Il suffira donc aux joueurs, qui ne seront pas ainsi dépaysés, de remplacer leurs gros écouteurs par de petites oreillettes en rentrant sur la pelouse. Non seulement les footballeurs pourront communiquer avec le coach, mais ils pourront aussi parler entre eux. « Moi par exemple, Kylian Mbappé, il va tellement vite que je j’arrive jamais à me trouver au bon endroit dans la surface quand il fait ses centres caviar. Avec l’oreillette, il pourra me prévenir, je partirai avant et je risque alors de marquer au moins un but en huit matches », plaide à son tour Olivier Giroud, l’avant centre français qui n’a toujours pas marqué, et favorable aussi à la mesure.

Même satisfaction du côté des entraîneurs : « nous en avons marre d’arpenter notre rectangle comme des lions en cage et de devoir crier des consignes que les joueurs n’entendent pas, avec les oreillettes on pourra rester peinard assis, avec les coiffeurs », dit Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Enfin, pour Hugo Lloris, gardien de l’équipe de France, cette avancée technologique va lui permettre de rester capitaine… et dans sa cage, tout en donnant ses consignes à ses avants de pointes à l’autre bout du terrain.

« Comme quoi le football, notre sport est à l’écoute du progrès », se félicite Gianni Infantino, euphorique après cette Coupe du Monde de Russie.

Le Goracentre