Coupe du monde 2018 : les couleurs de la victoire ont flotté sur Orléans

Après une retransmission haute en couleur au Campo Santo, les Orléanais ont célébré jusque tard dans la nuit, et dans la bonne humeur, le deuxième titre mondial de l’équipe de France de Football.

« Si je suis là, c’est pour soutenir la France, bien sûr », déclare Océane avec un grand sourire éclairant ses joues aux couleurs tricolores. Océane, une casquette sur ses grands cheveux blonds, est juste là, derrière la barrière, face à l’écran, en ce dimanche 15 juillet pour assister à la finale de la coupe du monde de Football. A la même place que le jour des quarts de finale, comme pour la demi-finale. Mais c’est vrai que ce dimanche, elle est arrivée en retard. Elle n’était là qu’à14h30, regrette celle qui pratique un sport, certes, mais pas le football, l’équitation. Et, des comme elle, aussi acharnée à soutenir l’équipe de France, il y en avait plusieurs milliers ce jour-là à Orléans, dans un Campo Santo transformé en « fan zone » qui affichait complet plus d’une demi-heure avant le début du match.

Pas de chauffeur de salle monté sur les barrières, comme pour les précédentes retransmissions, pour donner le ton, initier la Ola ou entonner la Marseillaise. Pas besoin. Si le premier but libère la foule, si l’égalisation Croate donnent des sueurs froides, le public est pourtant calme, attentif au jeu, insensible à la chaleur, et plutôt en phase avec les commentateurs qui estiment que le match est « oppressant ». Les deux équipes jouent bien, et le suspense reste jusqu’en milieu de seconde mi-temps. Juste un temps de stupeur quand Hugo Lloris encaisse un improbable second but. Mais ce sera vite oublié.

Et 1, et 2, et 3, et 4 à 2

Et 1, et 2, et 3, et 4 à 2. Quand le coup de sifflet final retentit, sacrant la France Championne du Monde, la joie éclate, la Marseillaise est entonnée une énième fois, comme elle le fut aux moments cruciaux du match, et toujours sans débordement. Et le public ne quittera le Campo Santo qu’après la remise officielle du Trophée. Des milliers de supporters qui partent en chantant rejoindre d’autres milliers de supporters, privés de fan zones, qui les attendent dans les rues adjacentes, principalement sur le parvis de la cathédrale, sur la dalle ou sur les statues, appréciant assi le téméraire qui va brandir le drapeau français en haut d’un lampadaire…et se moquant de celui qui n’arrive pas à le rejoindre.

Océane, venue ce dimanche accompagnée de ses parents est certainement perdue dans la foule, qui grandit au fil des minutes, arborant parfois les couleurs du drapeau français de façon très personnelles, envahi la rue Jeanne d’arc et les rues adjacentes, s’attarde à quelques terrasses de café ou de restaurant où le personnel n’a pas oublié d’être à la fête, et beaucoup se retrouvent sur la place du Martroi, s’approprient la statue de jeanne d’Arc, là encore parée d’un drapeau tricolore, et d’aucuns vont ensuite créer une sarabande, amener des djembés et faire la fête, sans discontinuer.

Toutes les rues menant au Martroi sont envahies, quelques automobiles chargées de supporters se font huer, tandis que les concerts de klaxon annoncent au loin quelques attroupements sur les boulevards, avec arrêts devant la gare, voire plongeon dans le bassin. Mais tout reste bon enfant.

Oui, l’équipe de France de football à gagner sa deuxième étoile. Cela nous ramène 20 ans en arrière, s’exclame une passante, accompagnée de ses enfants. Des souvenirs qu’une grande majorité des milliers de Loirétains n’ont peut-être pas connus.

Mais qu’importe. Seule la victoire compte. Et, honnêtement, c’est vraiment une belle victoire… Qui mérite d’être fêtée comme il se doit…

Jean-luc Bouland