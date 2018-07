Bourbon l’Archambault, une ville thermale chargée d’histoire qui prend soin de vous

A deux heures de voiture d’Orléans, au nord de l’Allier, Bourbon- l’Archambault, ville d’eau au prestigieux passé, est nichée au creux d’un vallon boisé. Les tours de son imposant château rappellent que cette cité fut dans le haut Moyen-Age la capitale des Bourbon dont plusieurs fils aînés s’appelèrent Archambault. Connue dès l’Antiquité pour ses sources d’eau chaude, « les trois puits », elle fut dans ces temps reculés le théâtre de bains de minuit en couple. Soirées coquines sur lesquelles les siècles suivants, très religieux, jetèrent un voile pudique.

Au XVIIe siècle Bourbon-Larchambaud peut se proclamer sans hésitation première station thermale du royaume. Cet incontestable prestige est du à Charles Delorme. Originaire de la ville voisine de Moulins et successivement médecin des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV il « traite toutes les maladies par les eaux de Bourbon, et toujours la maladie est noyée dans la piscine ». Sur ses conseils toute la cour y défile, madame de Sévigné en tête, la princesse de Conti, madame de Louvois, quelques ducs, Boileau, Mansard…. et surtout madame de Montespan de multiples fois. Elle y mourra le 17 mai 1707. On y soigne alors tout, par principe et avec les connaissances de l’époque. C’est un des premiers plaisirs du visiteur contemporain que de découvrir sur place, histoire de se mettre de bonne humeur, le nombre de litres d’eau tiède que chaque curiste devait absorber quotidiennement. Nos estomacs actuels n’y survivraient pas !

Pour se loger tout ce beau monde se fit construire des logis chapeautés d’ardoise qui sont toujours là, toujours grand siècle et désormais voués à une hôtellerie confortable. La révolution n’aime pas Bourbon et tout ce qui lui rappelle les Bourbons. Elle chasse les capucins qui géraient les thermes et rebaptise la ville Burges-les-Bains jusqu’à ce qu’en 1798, Talleyrand, prince, évêque défroqué et ministre de Napoléon viennent y soigner son pied bot, rendre son patronyme à Bourbon remettre bon ordre dans les thermes et beaucoup de fantaisie dans sa vie quotidienne.

Depuis, tout en conservant leur cachet traditionnel, les thermes et les traitements se sont modernisés pour être à la pointe du bienêtre et prendre soin de tous ceux qui le souhaitent.

Les eaux :

Chlorurées sodiques, légères, gazeuses et salées, elles sont bénéfiques en gynécologie et en rhumatologie (douleur des eaux, muscles et articulation). Elles sortent du sol à 55 degrés mais pour les soins elles sont abaissées à 36. Sur prescription médicale, les cures sont effectuées dans un bâtiment conçu par l’architecte Charles Lecoeur.

A l’intérieur du bâtiment très lumineux, une galerie est divisée en deux ailes sur deux niveaux. Des cabines de bain sont disposées de chaque côté du couloir central. Le plafond à caissons est en châtaignier. De grands panneaux de faïence d’art décorent le vestibule et les parois. Ils sont l’œuvre du céramiste Léon Parvillée. Très colorés, bleu, vert d’eau, vert foncé, jaune, ils mettent en scène des décors exotiques inspirés de l’orient et sont classés monument historique .

Les cures

Sur prescription médicale, les cures sont de 18 jours avec aérobains et étuve locale ou complète. Mais on peut aussi opter pour une mini-cure Relax afin de retrouver le sommeil et la sérénité. Au menu, bains hydromassants, relaxation, sophrologie, modelage détente.( 6 jours, 4 soins par jour, 465 euros)

Les activités sportives et de loisir

80 km de randonnée ont été balisés autour de la station à parcourir à pied, en VTT, à cheval. Tennis, piscine d’été, billard français, tir à l’arc, pétanque, boule lyonnaise sont autant de distractions à la portée de tous. A 20km de Bourbon, le plan d’eau de Vieure possède une plage en libre accès avec baignade surveillée en juillet et en août. Une partie des berges est réservée aux pêcheurs.

Pour les soirées le casino offre piano bar, cinéma, spectacles, roulette, black jack et machines à sou.

F.C.

Contacts

Office du tourisme : otbourbon@free.fr

Thermes : 0470670788