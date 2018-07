A Orléans, de nouveaux immeubles en prévision avenue Dauphine

C’est le lundi 9 juillet dernier que s’est tenue à la salle de la Cigogne, quartier Saint-Marceau d’Orléans, une réunion initiée par la ville, et notamment par Muriel Cheradame, adjointe au maire chargée de l’urbanisme et du logement, afin de présenter aux habitants du quartier le projet de construction qui pourrait débuter en septembre 2019 sur une vaste propriété de cachet sise au 22 avenue Dauphine non loin du pont Royal.

Cette opération conduite par la société Nexity suite à la vente des propriétaires des lieux, s’accompagnera de la destruction du batiment existant mais du respect et de la gestion du parc arboré y attenant. Purement informative et sujette à questions et réponses fut cette réunion qui attira plus de soixante habitants. A noter que le permis de construire n’est pas encore délivré et que le projet demeure également suspendu à l’avis des Batiments de France.

Muriel Cheradame, du reste, à l’adresse des participants de cette rencontre: “Je ne viens pas défendre un projet, il est réglementaire mais non incompressible et peut se modifier s’il était nécessaire”.

Lors de cette réunion Alain Salin, architecte pour la société Nexity a tenu, en préambule de son intervention, à souligner l’importance patrimoniale que représente l’avenue Dauphine pour Orléans, avec sa cohorte de petits immeubles bourgeois et d’hôtels particuliers.

C’est à plusieurs reprises qu’il s’est affirmé soucieux d’être à l’écoute du paysage de cette rue de la fin du XIXe en désirant insérer avec humilité ce nouveau bati dans le tissu urbain traditionnel via une “insertion douce et aimable” avec juste une trame d’architecture contemporaine et le reste comprenant couverture en ardoise, utilisation de la pierre, de la brique, du zinc, et la pose de balcons.

Vingt-sept logements de standing en trois batiments

Sur cet espace de 2300 m2 avec 1700 m2 d’espace vert, cœur d’ilot conservé sauf suppression d’un magnolia et déplacement de deux palmiers par cerclage, s’élèveront, sur les quarante-deux mètres donnant sur l’avenue Dauphine, trois constructions soudées dont la plus haute, centrale, avec toit à la Mansart , sera de 15m25 au faîtage (quatre étages) ,et les deux autre le jouxtant de part et d’autre , de 13 et 12 mètres de haut (3 étages).

Au total, cet ensemble comportera 27 logements de standing (9 de 4 pièces, 11 de 3 pièces, 7 de 2 pièces) avec ascenseur , et 75 m2 de bureau en rez de chaussée. Par ailleurs, un parking semi enterré, sur un sous sol et demi permettrait de proposer 38 places de stationnement.

Après obtention du permis de construire et avis des Batiments de France, l’opération de démolition de l’existant et la construction des habitats Nexity de l’architecte Alain Salin, pourraient débuter en septembre 2019 pour un chantier qui devrait s’achever vingt mois plus tard.

Jean-Dominique Burtin.