“Seuls les pirates” de Gael Lépingle, primé au FID de Marseille

Le film de Gaël Lépingle Seuls les pirates, présenté par Perspectives Films & Cent Soleils, a remporté le Grand prix de la compétition nationale du Festival International de cinéma de Marseille (FID). Le palmarès a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu ce 16 juillet à la Villa Méditerranée à Marseille.

Seuls les pirates, entièrement tourné dans l’agglomération orléanaise et ses environs ligériens, est le premier long métrage de fiction réalisé par Gaël Lépingle (auteur entre autres de Julien, un remarquable documentaire entièrement tourné en Beauce et dans le Val de Loire également, mais aussi de courts métrages comme Une si jolie vallée et La nuit tombée). Largement inspiré par des situations et des faits réels, Gaël Lépingle s’est entouré pour ce film de comédiens et comédiennes rencontrés il y a vingt-cinq ans au Conservatoire d’Orléans, mêlés à des amateurs et qu’il a plongés dans les décors sans artifice de ses personnages… Pour le plus grand bonheur des spectateurs, ravivés par cette intrusion du réel dans la fiction qui nous emmène dans les banlieues en chantier d’une ville moyenne, en France, aujourd’hui.

La sortie du film en salle n’est pas encore programmée.

Rappelons par ailleurs que Gael Lépingle s’est vu confier par la Fabrique Opéra, la mise en scène du Faust de Charles Gounod, opéra qui sera présenté au mois de mars 2019 au Zénith d’Orléans

