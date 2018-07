Géo foot: comme des Bleus

Par Pierre Allorant.

La jeunesse d’un vieux pays

Il s’est décidément passé quelque chose le 15 juillet à Moscou et partout en France. Deux ans après le drame sanglant de la promenade des Anglais, cette même France bigarrée, meurtrie dans sa chair à Nice, a exulté de joie sur toutes les places de France, des métropoles macronistes aux bourgades périphériques rebelles à la mondialisation pour elles peu heureuses.

Et si l’introspection, parfois maladive, sur l’identité de ce « vieux pays » évoqué dans le discours de Dominique de Villepin à la tribune du Conseil de Sécurité de l’ONU n’avait pas trouvé des éléments de réponse dans ces Marseillaise reprises spontanément, à n’en plus finir, loin de la justesse des chants gallois, mais égayées par le déferlement des drapeaux tricolores ? L’impression qui en ressort vivement est double : jeunesse et diversité. Ces caractéristiques de l’équipe de France victorieuse – plus jeune escouade championne depuis le Brésil de 1970 – se retrouve totalement dans le peuple de ses supporters, ces gamins franciliens, provençaux ou lyonnais qui se retrouvent pleinement dans l’enthousiasme de cette équipe et s’identifient à Mbappé, Griezmann ou Varane. Et si la victoire de la France se déduisait d’abord de son dynamisme démographique, en contraste avec le déclin accéléré des sélections (et des populations) espagnole, allemande et italienne ?

L’adieu au goût de la défaite glorieuse

Pari réussi, ce coup de balai générationnel n’a pas pris la forme d’un dégagisme dogmatique des cadres, mais le pragmatique Deschamps a jeté aux orties sa tunique de prudence pour mieux modeler à son image une équipe de guerriers sans scrupule esthétique ni nostalgie pour le romantisme des défaites magnifiques à la sévillane. Avec l’obsession de la gagne du professeur DD, la France de Macron a dit adieu à celle de Kopa et de Poulidor pour préférer le côté d’Anquetil, de Hinault et de Teddy Riner, laissant le panache si français aux Croates et à l’héritier de Platini, le dernier des numéros 10 : Modric.

La France unie. Les 3 couleurs et la Marseillaise

Un tel déferlement de symboles républicains, qui plus est un week-end du 14 juillet, ne saurait être anodin. D’ailleurs, petite révolution si l’on songe à la déroute morale de Knysna, il y a six ans, une éternité, les « vive la Republique » omniprésents chez l’instituteur Deschamps comme dans sa jeune classe ne pouvaient que frapper.

Minuit dans le jardin du bien et du mal des identités nationales

À l’heure où les Etats-Unis, groggys, découvrent que leur Président partage davantage avec l’autocrate russe sorti du ventre fécond du KGB qu’avec les principes fondateurs de leur indépendance et de leurs institutions libérales – en une sorte de dystopie infernale, de monstre politique « Trumpoutinien » -, au moment où les Anglais sont sidérés par l’amateurisme et le cynisme des apprentis-brexiteurs pyromanes, à l’heure où les Allemands hésitent entre renforcer l’Union et la zone euro avec la France ou céder à la tentation du repli identitaire de la Mittel Europa et de l’Italie, une France enfin confiante en ses valeurs pourrait à nouveau porter haut les couleurs du rêve européen.

Le moment du recentrage pour Macron ?Joue là comme Deschamps

Et Macron dans tout cela ? Au-delà du constat de sa chance insolente confirmée – là où François Hollande avait dû essuyer la désillusion de la défaite en finale de l’Euro – quelles leçons tirer de ce succès euphorisant de la nouvelle « France unie »?

Sans doute ferait-il bien de s’inspirer de quelques recettes comportementales du basque entraînant. Si le léger surcroît de croissance ne fait jamais de mal à prendre, l’essentiel n’est pas là. Si le président de la République entend rebondir, se défaire de sa tunique embarrassante de « président des très riches » et retrouver l’esprit rassembleur de sa campagne, la jouer comme Deschamps ne serait pas si futile. Bannir les déclarations à l’emporte-pièce néo-sarkoziennes du style « cela coûte un pognon de dingue », et sur le fond, abandonner la rigidité dogmatique du « je réforme, ils s’exécutent » pour un recentrage bien venu à l’écoute de toutes les forces vives, prêtes à faire évoluer les pratiques, des syndicats aux élus des territoires. Tant casser les corps intermédiaires peut donner le sentiment d’un triomphe facile en ayant chanté victoire tout l’été, mais risque de le priver de tout interlocuteur quand la réforme des retraites fut venue.

Ou, comme on dit sur les routes alpestres du Tour, avec un œil sur l’occupant débonnaire de Matignon, la jouer davantage à la Philippe.

P.A