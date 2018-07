Rétro: Catherine Ringer, “Dis-moi oui”

C’est une Catherine Ringer pleine d’énergie et d’enthousiasme communicatif que nous avons eu le plaisir de retrouver pour ce concert unique et à guichet fermé qu’elle donnait ce mardi soir à l’Astrolabe d’Orléans. Après sa venue il y a deux ans pour nous présenter son aventure hispanisante de Plaza Francia, la diva des Rita Mitsouko a gratifié le public orléanais d’un spectacle de près de deux heures compilant les nouveaux titres de son album sorti en 2017 “Chroniques et Fantaisies” et des reprises légendaires, évidemment.

Après une intro de rider à moto, l’artiste nous balade avec une incroyable facilité et parfois avec facétie, dans tous les répertoires de la chanson, du rock pur et dur à la variété légère, elle imprime sur chacune de ses compositions son style inimitable, mélange d’une voix au registre inépuisable avec une création musicale toujours très élaborée sans aucune sophistication.

Entre pudeur et provocation, avec son phrasé bien à elle, Catherine Ringer balaye avec une désinvolture joyeuse bien des sujets du moment, depuis ses rides jusqu’à l’utilité des couleurs, mais aussi l’incorrection et la liberté.

Car cette diva du rock sait rester simple et partager avec le public ses joies, ses peines et ses souvenirs et quand elle évoque sous un voile noir son compagnon de vie et de scène trop tôt “parti au pays de l’absence”, Fred Chichin, une incroyable émotion saisit la salle, avant de nous offrir en rappel deux titres inoubliables des Rita, repris par un public aussi heureux que nostalgique.

