Côte d’Or: “épiques époques” à l’abbaye de Fontenay

En Bourgogne il est de coutume de siffler les grands crus. En Côte d’or, son département du nord, cette année, on souffle les bougies. Par dizaines. Comptez-les : les 900 ans de la fondation d’un bijou du cistercien, l’abbaye de Fontenay., les 400 ans de la naissance du flamboyant et fantasque comte Bussy-Rabutin et les 250 ans de la Grande forge de Buffon un petit Léonard de Vinci, à la fois mathématicien botaniste et entrepreneur métallurgiste.

Et pour finir cette opération baptisée par le tourisme de Côte d’Or « Epique époque 2018 », reste l’étape incontournable d’Alésia. Du haut de sa statue, Vercingétorix contemple, tel un grand de Bourgogne, ce site hors d’âge où 52 ans avant Jésus Christ, le Gaulois moustachu rencontra en finale le romain impérial. Bernard Tshumi, le fils du grand architecte y a bâti un MuséoParc

Première étape en pépite cistercienne, L’abbaye de Fontenay

Harmonie, simplicité, dépouillement : l’abbaye de Fontenay, fille de Citeaux, est le nec plus ultra du Cistercien. Un chemin de GR reliera bientôt Vezelay (Nièvre) et sa colline inspirée à Fontenay, en son vallon habité, 84 km, réalisant la recommandation de Georges Duby : « pour saisir Fontenay dans ce qui fait son sens et le fort de sa beauté, il faut s’en approcher pas à pas, par les sentes forestières, dans la pluie d’octobre, à travers les ronces et les fondrières, péniblement ».

Même à l’été, l’harmonie architecturale, dépouillée, illustration parfaite de l’abbaye cistercienne, en fait un site inspiré aussi. Spontanément le visiteur y respecte la quiétude apaisante qui ont imprimé les premiers moines en 1 118, pour bâtir cette sœur de Citeaux. Devant les jardins rafraîchissants,, peuplés d’essences centenaires, Eric Viellard le responsable du site montre les lieux où en 1990, Jean-Paul Rappeneau a filmé des scènes de “Cyrano de Bergerac” avec Gérard Depardieu. La scandaleuse Angélique marquise des Anges, non loin des pièces d’eau et du platane du XVII ème, y laissa aussi quelques traces impies de tournage en ces lieux voués à de pudiques méditations.

Une abbaye devenue grande papeterie

On a du mal à imaginer devant tant de vieille pierres et charpentes préservées qu’à la Révolution, après que les derniers moines en aient été expulsés, Fontenay devenu Bien National, fut transformée en papeterie. En 1820, Elie de Montgolfier, un lointain ancêtre de l’inventeur de la montgolfière et d’Albéric, sénateur d’Eure-et-Loir, et de l’ancien procureur de Nice puis de Bourges, développe l’entreprise et construit des bâtiments nouveaux. « La papeterie avait envahi l’ensemble de l’abbaye, il y avait des ateliers partout » raconte Eric Viellard.

Mais en 1906, un grand amateur d’art, un banquier lyonnais en famille avec les de Montgolfier entreprend « d’extraire Fontenay de sa gangue industrielle » et il fait raser tous les ateliers.

Rostropovitch et William Christie

C’est ainsi qu’aujourd’hui, le visiteur peut retrouver ce monastère cistercien dans son jus avec les incontournables du genre, l’église abbatiale dépouillée mais solennelle, peuplée seulement de quelques gisants, que jouxte un merveilleux cloître roman. « L’acoustique y est fabuleuse » explique notre guide, alors les concerts sont légions , Rostropovitch y fit resplendir les cordes de son violoncelle, Barabara, Hendrix y chanta, et William Christie pionnier du baroque y a donné un concert le 19 juillet dernier.

C’est encore la fameuse galerie capitulaire, et à l’étage l’ancien dortoir abrité par une superbe charpente. Et l’on aura garde de manquer l’impressionnante forge utilisée par les moines une des plus anciennes de Bourgogne. En ces temps bénis, sur cette terre de Fontenay de 23 500 hectares au creux du vallon reconnu « zone tampon » du chef d’œuvre, où ils érigèrent l’une des plus belles abbayes cisterciennes, classée depuis 1981 au patrimoine mondial de l’UNESCO, les moines exploitaient à l’époque 4500 hectares de vignes plantées en Meursault et Pommard. Comme quoi le dépouillement et le dénuement ont leurs limites…

