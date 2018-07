ADA Blois Basket : la chambre d’appel de la FFB confirme la décision de la Ligue

Quand c’est non, c’est non. C’est, en substance, ce que confirme la chambre d’appel de la Fédération française de basket, qui entérine la décision de la Ligue nationale de Basket de ne pas ouvrir les portes de la Pro A à l’ADA Blois Basket, pourtant championne de France de Pro B.

Le 12 juillet dernier, le président du club blésois, Paul Seignolle, ainsi que le manager général et leur conseil ont plaidé leur cause devant cette chambre d’appel de la Fédération française de Basket, espérant la suspension de la décision de la Ligue nationale de Basket, fin juin dernier, de ne pas accorder la montée en Pro A Jeep-Elite. En cause : l’absence d’agrément du tout nouveau centre de formation, qui ouvrira officiellement ses portes le 30 août prochain. La chambre d’appel a confirmé la décision de la Ligue. Une décision que le champion de Pro B considère “injuste et scandaleuse”.

Mais l’ADA Blois Basket ne l’entend pas de cette oreille : le club blésois a un mois pour faire appel devant le tribunal administratif, et 15 jours “pour faire valoir ses droits” par recours devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français). Dans un communiqué publié ce jour 19 juillet, l’ADA indique que ses “dirigeants rappellent leur extrême détermination à faire valoir les droits de leur Club et à obtenir l’accession en Jeep Elite pour la saison 2018-2019 et que l’éthique sportive soit enfin respectée par les instances du basket français”. Cette obstination face à une décision dont on voit mal comment elle pourrait désormais être infléchie finira-t-elle par payer ? Réponse à la fin de l’été…