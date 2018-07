L’Orchestre des Jeunes du Centre en tournée

Tous les été depuis 1985, à l’initiative de Jean-Marc Cochereau, pédagogue et chef d’orchestre aujourd’hui disparu, l’Orchestre des Jeunes du Centre organise un stage d’orchestre au conservatoire de Tours. Cette année, il a débuté le 17 juillet et s’achèvera le 29 juillet.

Rassemblant quatre-vingt musiciens venus de toute la France et à l’issue d’une première semaine de résidence de travail, l’ensemble s’apprête à partir en tournée en région avec différents programmes travaillés.

Par ailleurs, soulignons que l’OJC a mis en place cette année des actions culturelles auprès des Centres de loisirs de Tours et Joué-lès-Tours. Plus de deux-cents enfants de trois à onze ans sont ainsi accueillis sur trois séances de répétition. L’OJC: ” Nous les invitions à une écoute de l’orchestre dans les conditions de répétition entrecoupée de lecture, de texte et de contes; chaque enfant peut prendre son crayon et sa feuille pour réaliser un dessin, ou une fresque collective; les musiciens de l’orchestre sont aussi amenés à présenter les instruments et à convier certains enfants à venir à l’écoute au cœur même de l’orchestre. Le désir est pour nous de créer un moment convivial, de sensibiliser les plus jeunes à la musique classique et de familiariser nos stagiaires aux actions culturelles”.

Une étape à Orléans



Figurera au beau programme de ce concert à entrée libre: Ma mère l'Oye, de Ravel; Shéhérazade, de Rimsky-Korsakov; la Rhapsodie pour clarinette, de Debussy, avec Maïté Atasay pour soliste. Placé sous la direction de Simon Proust , l'Orchestre des Jeunes du Centre entame sa tournée estivale de cinq concerts le 25 juillet au Château de Chabenet (36). Le second concert sera donné en la Cathédrale d'Orléans le jeudi 26 juillet à 20h30.

D’autres concerts auront lieu le 27 juillet au festival de Richelieu, le 28 juillet à l’Hôtel de Ville de Tours, et le 29 juillet en l’église de Saumur.

JDB.