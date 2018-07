La “guêpe” au milieu des chevaux: Marc Gaudet sort ses anneaux!

La décision avait été confirmée en mai dernier par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris. Les épreuves d’équitation auront bien lieu à Versailles. Ce qui n’empêche pas le Loir-et-Cher, les responsables du parc équestre de Lamotte-Beuvron siège de la Fédération et plus grande structure française, de continuer à espérer que la patrie de la tarte-tatin sera choisie.

Marc Gaudet, le président du département du Loiret, soutenu par des dizaines de communes vient à la rescousse. L’occasion était bonne: la visite lundi de la ministre des Sport Laura Flessel au Générali Open de France, ue manifestation qui ressemble plusieurs milliers de cavalières et cavaliers sur le site de Lamotte-Beuvron qui est à quelques galops du Loiret.

Marc Gaudet monte…au créneau

Le Comité Olympique préfère Versailles pur des raisons de prestige: Versailles est le cadre idéal pour notre sport et ce site iconique mondialement reconnu offre des opportunités extraordinaires de rayonnement pour l’équitation et une expérience unique aux athlètes et spectateurs.” , explique Tony Estanguet. : “doit-on jeter l’argent par les fenêtres pour faire plaisir à l’image ?” Il estime que l’organisation sur un site éphémère tel que le château de Versailles va engendrer trop de dépenses, en s’appuyant sur l’exemple de Londres avec “une enveloppe qui a dépassé les 100 millions de £”, réplique Pascal Deboudt.