Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le violon…

Comme un bon roman, le livre commence par une rencontre, la découverte par l’auteur, luthier de son état, d’un violon en cuivre aux puces d’Orléans. Le spécialiste et néanmoins curieux ne tarde pas à s’apercevoir que ce violon, visiblement fabriqué avec du cuivre de récupération de douilles d’obus, est sans aucun doute l’œuvre d’un poilu en permission, mais surtout qu’il est une réplique minutieuse, au plus petit détail prés, de l’instrument considéré comme le plus parfait de la musique occidentale, le violon. Mais pourquoi donc un soldat en rémission de l’enfer, peut-il s’obstiner à fabriquer avec tant de soin cet instrument métallique dont la particularité est d’émettre un son épouvantable ? A tous égards, que représente ainsi le violon ?

L’affaire Vuillaume

Et Laurent Zakowski va décliner la question sous toutes les approches que peuvent offrir les sciences humaines à un amateur un brin poète, qui, sans trop se prendre au sérieux nous ouvre de belles pistes de réflexion sur notre représentation de la musique et la place qu’elle occupe dans nos sociétés. Alors commençons par un chapitre à l’influence marxisante (tendance Karl et non Groucho) qui nous introduit une réflexion sur les valeurs d’usage et valeur d’échange de cet instrument roi, autrement dit une analyse très concrète qui mesure l’écart entre jouer une note de musique sur un instrument et l’enjeu social voire commercial que sous-tend la pratique de cet instrument, de l’amateur au virtuose. Et cette première approche conduit à la truculente affaire “Vuillaume”.

Mais comment vous ne connaissez pas Jean Baptiste Vuillaume, c’est pourtant, au XIXe siècle, l’auteur d’une géniale opération de marketing qui lança spéculation sur le nom “Stradivarius” dont nous constatons encore les effets aujourd’hui avec les prix astronomiques de ces instruments dont pourtant nul ne peut définir “scientifiquement” la supériorité.

Le procès fictif du tribunal de la Commune de Paris révèle un grand moment de fiction historique…

Une mystérieuse apparition

Le mystère de l’apparition soudaine de cet instrument parfait convoque bien sur le savoir alchimique de l’époque, mais comment ne pas voir dans la forme de cet instrument, un corps féminin aux attributs plus ou moins fantasmés dans sa relation avec l’instrumentiste, une lecture entre totémisme et psychanalyse nous entraine à regarder cette marionnette dont on dit qu’elle imite la voix humaine, comme une “thaumatopie” ( à découvrir dans le livre !).

Sans oublier sa place dans l’histoire parfois la plus tragique, comme cette rencontre avec ce violoncelle irréparable survivant de la Shoah…

Et même si certains chapitres se répètent un peu car issus des bonnes feuilles du blog de notre auteur, ce livre, qui mélange souvenirs vécus et réflexion au fil du temps, est un petit bonheur à lire pour tout esprit curieux de la musique, néophyte comme moi ou spécialiste averti.

GP