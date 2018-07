Dans les coulisses du Salon des Artistes Orléanais

En plein cœur de l’été, la société des Artistes Orléanais prépare son grand rendez-vous d’automne en allant ici et là dans les ateliers. A l’occasion du 111e salon des Artistes Orléanais, manifestation qui se tiendra du 20 octobre au 4 novembre à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier d’Orléans, la Société des Artistes Orléanais et l’association Jeanne Champillou-Le Clos de Joÿe, qui décerne chaque année un prix de gravure Jeanne Champillou, respectivement représentées par Benoit Gayet et François Boulard ont, en effet, avec enthousiasme décidé d’unir leur sensibilité et leur passion du patrimoine pour évoquer le grand œuvre de Jeanne Champillou, musicienne, graveur et peintre céramiste orléanaise (1897-1978).

Aux cimaises de la collégiale Saint-Pierre-le- Puellier se retrouveront ainsi des créations de l’artiste qui fut aussi membre et vice-présidente des Artistes Orléanais. Témoignage contemporain, vivant et décalé, de son travail et de son écho à travers le temps, sera le film événement réalisé par le cinéaste Philippe Gasnier sur une musique commandée au compositeur Reinhardt Wagner.

Le catalogue , véritable livre d’art de cette exposition et de l’actualité culturelle régionale, rendra un hommage tout particulier à la fresque réalisée par les enfants de l’école maternelle du Poutyl dirigée par Michelle Laponche (Olivet) en hommage à celle qui a déjà décoré, avec Aimé Henry, dès 1953, leur établissement scolaire. Un véritable coup de soleil et de fête.

La nouvelle exposition des Artistes Orléanais présentera également un grand hommage à l’œuvre de Roger Toulouse via dix-huit œuvres maîtresses. Quatre-vingt-dix œuvres d’artistes régionaux ( peintures, gravures, céramiques d’art) figureront également aux cimaises d’un salon dont l’artiste mongol, le peintre Rencenhorloo Lhagvarentsen, cher à Benoit Gayet qui entretient depuis 1990 des relations amicales et de coopération avec la Mongolie, sera l’invité d’honneur.

Jean-Dominique Burtin.