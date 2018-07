Orléans, la Paillote: la guinguette au sud

Après l’ouverture quelque peu tonitruante de la Paillote l’an passé avec le discours enflammé de son fondateur Nano Arnaud Méthivier, la Paillote a rouvert pour une nouvelle saison en ce début d’été dans une ambiance décontractée, presque campagnarde sur cette rive sud de la Loire. Bien sûr l’association Nanoprod qui gère la Paillote propose, sur une scène minimaliste, une programmation culturelle faite de diversité qui mélange performances théâtrales, musiques en tous genres, les arts vivants sous toutes leurs formes mais aussi les jeux de société et autre forme de convivialité détendue. Car le maitre mot de cette autre guinguette reste la rencontre et la découverte comme ces mamies venues écouter un groupe de rap descendu de la Source…

Il faut dire que le lieu, qui offre selon ses organisateurs la plus belle vue d’Orléans depuis la rive sud de la Loire, est propice à une dégustation sereine et contemplative loin de la foule des quais de Loire, de l’autre coté du pont. Et puis l’association “Nanoprod” qui est à l’initiative de l’occupation de cet espace avec l’implantation d’un chalet fourni par la ville d’Orléans (dont on attend toujours l’indispensable installation de toilettes en dur), est animée par des bénévoles qui n’oublient pas d’ajouter au service, le sourire et la bonne humeur comme il se doit !

Et bien sûr, la Paillote sera cet été encore le point de départ de cet événement inclassable, la huitième édition de la fête des Duits, qui offre une galerie d’arts en pleine nature, dans cette ile un peu sauvage du fleuve Loire, un espace culturel original entièrement voué à la création moderne et contemporaine.

Et comme chacun sait, il fait toujours plus beau au sud de la Loire.

GP