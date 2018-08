Rétro: Envoûtant souffle de l’Orient avec “Sirocco” à Orléans

Publié le 20 avril 2018 Il a failli s’appeler “Ce monde”, “Orients”, “Mare Nostrum”, “Parfum d’Orients”… Finalement c’est “Sirocco” ! Nouvelle production de l’association ô jazz , le premier premier album de United Colors of Méditerranée, formation de musiciens du Centre-Val de Loire sortira le 24 avril en ouverture du festival “Jazz or jazz” au Théâtre d’Orléans. Avec le soutien de la Ville d’Orléans, de la Scène Nationale d’Orléans, de l’APAC et du Conservatoire d’Orléans. Voici un cinquième album d’Ô jazz absolument envoûtant aux dix plages parfumés de langueur, de tension boisée et enlevée. Place à une rythmique prenante comme étourdissante de douceur. United Colors of Méditerranée, fondé par le violoniste Guillaume Dettmar qui avait rencontré le saxophoniste et clarinettiste Jean-Jacques Taïb, soir de concert au Club XV d’Orléans en 2015, avait été l’invité des Samedis du jazz en novembre 2016 puis programmé à Jazz à l’Évêché 2017 et toujours à l’initiative de l’association de Jean-Louis Derenne et Bernard Cassat.

L’intention originelle d’une belle aventure

“Reflet de toutes les cultures qui cohabitent en Méditerranée, la musique d’United Colors of Méditerranée est portée par des artistes d’horizons cultuels et culturels différents, mêlant leurs passions et leurs univers esthétiques pour délivrer un message d’hommes de bonne volonté face à un monde qui ne tourne plus très rond. Loin de toute illusion angélique, la formation rappelle modestement et dans la joie que si cette musique, propice à toutes les jazzifications et aux improvisations les plus échevelées, ne peut pas changer le monde ni même adoucir les mœurs, elle peut participer à une prise de conscience salutaire et cest là l’essentiel.”

Telles sont les lignes d’ ô jazz pour présenter cet opus où l’on retrouve Guillaume Dettmar (violon, chant, compositions), Brahim Haiouani (contrebasse), Philippe Draï (percussions), Pierre-Henri Bluteau (guitare, oud, chant) Jean-Jacques Taïb (clarinettes basse et sib/ sax soprano). Beaux invités sont aussi Jason Marsalis (marimba), et Jean-Pierre Smadja (oud). D’une irréprochable qualité d’écoute est ce CD en registré en décembre 2017 au Studio Nyima, à Saint-Jean-le-Blanc, par Térence Briand et Sébastien Bedrunes, puis mixé et mastérisé en janvier 2018 au Studio Csolfa, à Orléans, par Mathieu Pion.