 Les rodéos motorisés sanctionnés par des peines dissuasives

Jeudi soir le Sénat a adopté conforme à l’Assemblée et à la quasi unanimité la loi sur les rodéos motorisés. Elle sera donc applicable dès sa promulgation qui ne saurait tarder.

Pour ne citer qu’eux, les maires de Fleury-les-Aubrais et de Sully-sur-Loire qui avaient saisi les parlementaires sur le sujet vont pouvoir intervenir et souffler. nombre de leurs administrés se plaignent des rodéos motorisés sauvages, des vrombissements excessifs et continus des moteurs, des « .roues arrières » plus ou moins contrôlées. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur la police a recensé en 2017, 8700 rodéos en ville, notamment dans les zones urbaines sensibles et les gendarmes 6614, en zone rurale soit une augmentation de près de 20% en un an. Ces rodéos sont un véritable fléau contre lesquels il n’existait pas de loi spécifique.

Des sanctions claires :

Le texte prévoit de punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fai d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations de sécurité et de prudence ». Chaque peine pourra être alourdie à cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende si les faits sont commis “en réunion ou sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants ». Cela est évidemment accompagné de confiscation immédiate du véhicule et d’un retrait du permis de conduire.

Des difficultés d’interpellation

Si le texte dans son ensemble est salué par les forces de l’ordre, celles-ci pointent les difficultés d’interpellation. : “On est quasiment systématiquement confronté à un refus d’obtempérer, car ces conducteurs cherchent la confrontation. Ils enlèvent aussi les plaques d’immatriculation pour se soustraire à la video- surveillance “. Il faut donc assortir ces mesures de plus de videos et de moyens pour les forces de l’ordre.