US Orléans: et une, et deux, et… troisième saison de suite en Ligue 2

Verra t-on autant de monde ce vendredi soir au stade de La Source que ces dizaines de milliers de supporters qui se sont découverts dans les fan-zones et les bars une passion toute neuve pour le football lors du Mondial de Russie? Pas sûr. Et pourtant, c’est là que tout commence en football, dans ces stades où jouent des équipes professionnelles de Ligue 2, qui donnent -aussi- du beau spectacle.

Et et une, et deux et troisième saison de suite en Ligne 2 pour l’US Orléans qui toujours sous la conduite de Didier Ollé-Nicolle, l’entraineur et Karim Ziani, le caitaine, entamera ce vendredi soir à La Source sa saison de championnat 2018-19 en recevant les sangs et ors du RC Lens. Une belle affiche dans la mesure où les nordistes ambitionnent la montée, histoire d’effacer leur dernière saison calamiteuse. Pour l’USO, qui n’a pas bénéficié d’un mercato fabuleux, il s’agira cette année encore d’un objectif maintien. D’ailleurs les Orléanais ont perdu leur pépite Yannick Gomis mais celui-ci retrouvera quand même le stade La Source pour sa première sortie, mais de l’autre côté puisqu’il a signé au RC Lens.

N’Goma, Poha, Seidou ont aussi quitté les rangs de l’USO, tandis que de garçons comme Fahd El Khoumisti, Joseph, Lopy et Lecoeuche, seront les petits nouveaux à observer sous le maillot jaune et noir ce vendredi soir.

US Orléans-RC Lens, vendredi 27 juillet au Satde de La source, à 20h.

